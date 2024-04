Maximiliano Falcón conoció su castigo por la expulsión ante Everton en la fecha 6 del Campeonato Nacional. Finalmente, la agresión del defensa de Colo Colo a Rodrigo Contreras no tuvo una sanción tan severa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que tomó una decisión en la sesión de este martes.

Como informó Christopher Brandt, el uruguayo recibió una fecha de castigo. El árbitro Fernando Vejar, juez central del duelo frente a Everton, pintó a Falcón por “ser culpable de conducta violenta”. Tras una falta de Contreras a los 26′, el defensa se puso de pie y lo agredió con un cabezazo en el torso.

“Luego de sancionar falta a favor del jugador, y ya no estando el balón en disputa, el Sr. Falcón reacciona de forma agresiva, golpeando con su cabeza el abdomen de su adversario con uso de fuerza excesiva”, informó Vejar en su informe arbitral.

Con esto, Falcón se perderá la fecha 7 del Campeonato Nacional. O sea, la visita de Colo Colo a Ñublense en el Nelson Oyarzún este fin de semana, después del debut en la Copa Libertadores. Los albos viajan a Chillán y enfrentan a los Diablos Rojos el sábado 6 de abril a las 15:00 horas.

Jorge Almirón deberá buscarle reemplazante ante los chillanejos. Peluca, por su parte, volverá a estar disponible en el torneo nacional para la fecha 8, donde a Colo Colo le tocará enfrentar a Cobreloa. El Cacique recibe al Zorro el lunes 15 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Y un posible castigo interno? Almirón se reservó esa posibilidad. “Hay que medir el temperamento para no perjudicar al equipo, pero no pasa nada. Prefiero hablarlo con él tranquilo. Son cosas muy personales. Somos un equipo y ventilar lo que pasa no me parece sano”, dijo en rueda de prensa.

