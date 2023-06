Colo Colo comenzó con personalidad en La Bombonera. Pero Boca Juniors de inmediato se hizo notar con una jugada que terminó con la pelota en el córner: Luis Advíncula obligó a Brayan Cortés a un tremendo esfuerzo. Desvió la bola. Y luego dio en el poste. Para colmo Gustavo Quinteros tuvo que mover la pizarra y hacer un cambio por obligación.

Poco después, el reemplazante de Sebastián Villa tuvo una chance inmejorable. Luego de un centro desde el costado derecho del ataque Xeneize, Luca Langoni apareció con ese instinto goleador que tanto llama la atención en el cuadro Azul y Oro.

Eso sí, el atacante de 21 años no cumplió su objetivo de impactar el balón y abrir la cuenta. Fue demasiado largo el envío. Bruno Gutiérrez intentó sin éxito estar cerca de Langoni en la marca. Pero no lo consiguió. Para colmo, el “13” del Eterno Campeón sintió una molestia muscular. No pudo continuar en el campo de juego. Casualidad o no, minutos más tarde también salió lesionado Luca Langoni.

Jeyson Rojas reemplaza a Bruno Gutiérrez por obligación en Colo Colo

Así las cosas, a Quinteros no le quedó otra: hubo que aguardar algunos minutos con 10 futbolistas. Eso provocó que César Fuentes se ubicara en el carril derecho mientras en el banco de suplentes afinaban la entrada del reemplazante.

El escogido por el DT argentino-boliviano fue Jeyson Rojas, quien entró a la cancha de La Bombonera cuando corrían apenas 8′. El fútbol le presentó, como tantas veces ocurre, una gran oportunidad al “2”.