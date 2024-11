El Tribunal de Penalidades de la ANFP sesionó este martes y falló sobre la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo y su entrenador Jorge Almirón. Si bien el organismo tomó una decisión, anunció que el resultado se conocerá oficialmente este miércoles.

Sin embargo, casi al mismo tiempo que se filtró información extraoficial de un fallo favorable a Colo Colo y en desmedro de la U, El Mercurio dio detalles de la defensa del Cacique y las presentación de los azules.

En lo que respecta a la defensa de alba, el matutino sostiene que en el texto de “Colo Colo quedó estampada en un extenso ‘téngase presente’ en el que, junto con establecer que el informe arbitral fue modificado por orden superior y entregado 75 horas después del partido, rechaza todos los argumentos de los azules”.

Sobre el primer video que apareció filtrado en la prensa, sostienen que “no hay comunicación alguna con la banca del señor Víctor Vidal. No hay utilización alguna de dispositivo electrónico por parte del señor Vidal. No hay instrucción alguna impartida por parte del señor Vidal durante el encuentro”.

Ni comunicación ni instrucciones

Agregan que el jefe de seguridad de Colo Colo que portaba el walkie-talkie, René Mena, “no tuvo comunicación” ni dio instrucciones, puesto que “en ningún momento se ubicó dentro de la banca ni tuvo contacto con el cuerpo técnico ni jugadores”.

Sobre este punto, el Cacique profundiza explicando que al mismo Mena, el delegado de la ANFP lo autorizó nuevamente para el siguiente partido contra Palestino, para estar en la zona de exclusión.

Sobre la tablet que acusa la U, exponen que “es falso de falsedad absoluta, por cuanto en el video se aprecia que ni siquiera tiene pantalla el elemento que señalan tan falso. (…) Es un estuche que utiliza el doctor Cristóbal Yáñez en el que guarda un dispositivo de control de signos vitales y además guarda gomitas de hidratación”.

Respecto al video del palco filtrado por The Clinic, argumentan que “no hay ningún tipo de instrucción del señor Almirón ni comunicación con la banca. Las imágenes muestran una conversación en los últimos momentos del encuentro con el señor Víctor Berríos y que no tiene ninguna relación con instrucciones del equipo o sustituciones, como pretende hacer ver el denunciante. No hay una sola prueba que acredite que se utilizaron dispositivos electrónicos en la banca de Colo Colo para impartir instrucciones o efectuar sustituciones por parte del señor Almirón”.

El Mercurio añade que “Colo Colo también esgrime hechos para dudar del modus operandi del informe referil que originó el caso. A saber, acusó que, estando castigado el DT de Cobresal, Gustavo Huerta, en las imágenes de la transmisión de TV del duelo contra Cobreloa ‘se aprecia clara y nítidamente la utilización’ de ‘dos smart watch en la banca’ por parte del ayudante técnico. ‘Es necesario precisar que no existió ningún tipo de corrección del informe arbitral a solicitud de algún miembro de la Comisión Arbitral’, como sí lo hizo Carlos Ulloa con el juez Héctor Jona”.

La defensa de Colo Colo concluye que “sumado a todo lo anterior y tomando en consideración que además para el denunciado se trata de probar un hecho negativo cuya diabólica prueba deviene casi imposible, esta parte puso a disposición del Tribunal el dispositivo móvil del señor Víctor Vidal”.