Colo Colo ha tenido un movido mercado de fichajes, donde ha concretado las llegadas de Claudio Aquino, Salomón Rodríguez, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Sebastián Vegas. Y el Cacique no se queda ahí, ya que sigue buscando un defensa central y un delantero extranjero.

La inesperada salida de Maximiliano Falcón obligó a los albos buscar una nueva alternativa para la zaga. No se han mencionado nombres para el posible nuevo defensa, pero Arturo Vidal tiene un favorito para integrar el equipo del Centenario: el joven Iván Román, hoy en Palestino.

“Desde que empezó el tema Falcón, Arturo Vidal dijo: (tiene que ser) él, él, él. Nos aporta y es un gran proyecto. Me refiero a Iván Román. ¿Por qué? Hoy el equipo sufre con la regla Sub 21, no hay un Sub 21. También puede aportar ahí“, informó el periodista Rodrigo López de D Sports.

Román, de apenas 18 años, es una de las grandes promesas del fútbol chileno. En la temporada 2024, anotó goles en Copa Libertadores y Copa Sudamericana con Palestino. Pronto, jugará el Sudamericano Sub 20 y también el Mundial Sub 20 con la Roja. ¿Llegará a Colo Colo?

Los millones que pide Palestino a Colo Colo por Iván Román

Hace unos días, en Radio Agricultura revelaron cuánto pide Palestino por el fichaje de Iván Román, cuyo contrato renovaron a finales de 2024. Esto sería alrededor de tres millones de dólares.

En el Tino, eso sí, piensan que Colo Colo no le conviene. “Porque no va a jugar ni va a tener vitrina. Yo le digo que sí le conviene, pero me plantean que Almirón es de jugadores grandes”, explicó Francisco Sagredo, conductor de Deportes en Agricultura.