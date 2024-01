Arturo Vidal empezó el 2024 sin un horizonte claro. El volante chileno no seguirá en el Paranaense y ya empieza a coquetear con Colo Colo, lo que se advierte incluso a través de mensajes subliminales que el volante chileno pone en sus redes.

Claro ejemplo de esto es una de las primeras historias 2024 en Instagram, donde se ve al King de punta en blanco celebrando los nacientes minutos del año que recién comienza.

“Empezando de blanco este 2024”, puso Arturo Vidal en sus historias, lo que fue acompañado con el emoji de las manos rezando, signo de que la facha alba no fue una casualidad.

Además, el King también realizó una publicación del mismo carácter en su misma cuenta de Instagram, donde además de resaltar el blanco de su atuendo, también resaltó que espera que el 2024 sea “un año lleno de triunfos y sueños por cumplir”.

Un coqueteo constante

Esta no es la primera vez que Arturo Vidal hace un guiño hacia Colo Colo. Desde que la posibilidad de partir a Boca Juniors se fue nublando, el King ha vuelto a la carga por un futuro albo, lo que se ha manifestado sobre todo a través de redes sociales.

Claro que estos mensajes a la institución alba no son simples gritos en el vacío. La dirigencia de Colo Colo está interesada en volver a contar con los servicios del King, por lo que los contactos ya estarían hechos para su retorno 2024.

No sólo el jugador le hace guiños al Cacique. Además, su preparador físico confirmó que tiene deseos de volver. “Yo lo veo en Colo Colo. No sé si ahora, pero lo veo. Es su deseo, me lo ha comentado, es hincha y quiere volver a su club. Si lo han llamado, no lo sé”, contó recientemente Juan Ramírez a Radio ADN.

Por el momento, guiños van, guiños vienen, pero lo cierto es que el futuro de Arturo Vidal pareciera estar cada vez más en Chile, en la institución que lo vio nacer como profesional. El proceso de retorno de seguro que será lento e incierto, ya que en Macul aún no definen quién será el técnico que remplazará a Gustavo Quinteros en la banca.

¿Cuáles son los números de Vidal en esta temporada 2023?

Arturo Vidal alcanzó a disputar un total de 34 partidos oficiales entre Flamengo y Athletico Paranaense antes de su lesión. En ellos cosechó dos asistencias, no registró goles y alcanzó los 1.692 minutos dentro de la cancha.

