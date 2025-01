Se cumple una semana desde que la directiva de Colo Colo confirmó la salida definitiva del defensor uruguayo Maximiliano Falcón tras más de cuatro años, tras un polémico episodio donde no se presentó a pretemporada por oferta desde Inter Miami.

La situación provocó un fuerte debate entre los hinchas albos y en los medios, donde unos acusaban de “traición” al central oriental por abandonar al club, y otros entendían su postura de buscar una mejora económica y un mejor pasar en su carrera.

Entre los que critican con dureza lo que hizo Falcón se posiciona Leonardo Véliz, conocido por hablar mal de Colo Colo cada vez que puede y más aún de Arturo Vidal, que en conversación con Bolavip no dudo en calificar de mentiroso al “Peluca”.

Leyenda de Colo Colo habla por la salida de Falcón

“Hoy todos los jugadores lloran huevón, en serio, se despiden y lloran, los periodistas también, esas lágrimas yo no me las creo, el fútbol es dinero y dinero, yo te digo que los jugadores de fútbol besan el escudo hasta que te muestran un contrato mejor“, disparó el ex técnico de la Selección Chilena juvenil.

Pero curiosamente, el ex futbolista de Colo Colo se posiciona del lado de Falcón en un punto específico. “El fútbol se ha deshumanizado, pero los entiendo, porque la carrera es corta y hay que asegurar el futuro. Yo felicito a su representante, va a un equipazo con grandes jugadores, es como juntar el aceite con el vinagre”, afirmó Véliz.

De todas maneras, advierte que lo que ocurrió con el uruguayo no es nuevo en el club, pues “esto pasó con varios jugadores, porque hay una pugna entre la gerencia técnica y el presidente. Morón será bueno o malo, pero no le dejan realizar su labor como corresponde, entonces será por algo y todos sabemos como es Mosa, él quiere ser el principal actor de esta película”.

¿Cómo fue el paso de “Peluca” por el Cacique?

Maximiliano Falcón aterrizó en Colo Colo en octubre del 2020 y de allí en adelante se transformó en un pilar defensivo del club, donde ganó seis campeonatos. En cuanto a sus números, jugó 158 encuentros con 13.525 minutos en cancha, donde anotó ocho goles y realizó dos asistencias.