¡Se enojó! Marcelo Barticciotto desmiente a Esteban Paredes y Julio Barroso por los sueldos

Marcelo Barticciotto sumó un nuevo capítulo al convulsionado presente de Colo Colo en medio del quiebre por el tema de los sueldos. El ídolo del Cacique salió al paso de dos insignes del actual plantel de los albos, Estaban Paredes y Julio Barroso.

Luego que los jugadores no llegaran a acuerdo con Blanco y Negro para una rebaja del sueldo, Paredes leyó un comunicado en el que aseguró que en la quiebra el plantel recibió todo el dinero correspondiente y Barroso apuntó que se les devolvió el salario. Los dichos molestaron a Barticciotto.

“Escuché a Paredes, y a Barroso también. La verdad me sentí tocado, por eso quiero aclarar un tema: nosotros teníamos una deuda desde el 99 por las primas, antes había una ley donde los clubes que eran sin fines de lucro no pagaban impuestos sobre las primas. Cuando se cambió esa ley se les vino la noche a los clubes”, dijo Barti en Radio Cooperativa en Los Tenores de este pasado viernes.

Agregó que “nosotros teníamos deuda de esas primas porque los sueldos nos lo pagaban a nosotros. Quizás se demoraban, pero si estaban tres meses sin pagarte nosotros quedábamos libres, entonces al final tenían que pagarlo obligatoriamente”.

Siguió complementando: “esa plata no la pagó Colo Colo, la pagó Blanco y Negro cuando asumió el 2005. Tuvimos que llegar a un arreglo, no nos pagaron toda la plata, tuvimos que arreglar un porcentaje”.

Sentencia que “cuando fue la quiebra vino el síndico y a varios de nosotros nos bajaron el 50 por ciento del sueldo y eso no lo cobramos, lo arreglamos de común acuerdo. Algunos lo aceptamos, otros no y se tuvieron que ir del club, pero no hubo devolución para los que nos quedamos”.