¿Qué jugadores Sub 21 tiene Colo Colo para suplir a Jordhy Thompson?

Jordhy Thompson fue noticia esta semana y no por algo positivo. El joven valor de Colo Colo fue sorprendido agrediendo a su pareja en una disco, por lo cual el club decidió separarlo del plantel y mandarlo a tratamiento psicológico. Gustavo Quinteros no podrá contar con el jugador y ahora los Albos piensan en quiénes sumarán los minutos sub 21.

Jeyson Rojas

Daniel Gutiérrez

Bruno Gutiérrez

Vicente Pizarro

Damián Pizarro

Alexander Oroz

Recordar que para sumar minutos sub 21, el jugador debe haber nacido a partir del 1 de enero del 2002.

Caso Thompson

La situación de Jordhy Thompsonsorprendió al mundo del fútbol. El joven comenzó la temporada 2023 como una alternativa real para Gustavo Quinteros, incluso anotando. Claro que todo este buen momento deportivo pasó a un segundo plano tras revelarse el video del jugador agrediendo a su pareja con un golpe de puño. Una situación inaceptable, en la cual Colo Colo rápidamente tomó acciones en el asunto.

"Colo Colo lamenta y condena los hechos de violencia protagonizados por nuestro jugador Jordhy Thompson", explicaron desde Macul a través de un comunicado. El extremo fue separado del primer equipo y recibirá un tratamiento con profesionales especializados en este tipo de asuntos. Su vuelta al fútbol se dará una vez que las personas encargadas de la atención lo sientan preparado.

La situación nuevamente pone en tela de juicio la formación integral de los jugadores. No solo en Colo Colo, sino que también a nivel general en el fútbol chileno. Las imágenes de un jugador de 18 años agrediendo a su pareja inquietan a todos los niveles, por lo cual es necesario que se revisen los protocolos en este tipo de situaciones, sobre todo por el rol que muchas veces juega en la sociedad un deporte tan multitudinario como este.