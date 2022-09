Patricio Yáñez y la opción de Carlos Palacios a Colo Colo: "No sé si es lo que desea Gustavo Quinteros"

A siete fechas del término del Campeonato Nacional y con el título casi en sus manos, Colo Colo comienza a pensar en el 2023. Y así como debe resolver los varios contratos que finalizan con esta temporada, también comienzan a aparecer algunos nombres para sumar de cara a los desafíos del próximo año.

Y uno interesante apareció entre ellos: el de Carlos Palacios. La Joya afirmó que le atrae la idea de llegar al Estadio Monumental y que lo ha conversado con su representante. "Si Colo Colo viene a buscarme, vamos a analizar", aseguró a Radio ADN.

El formado Unión Española, que vive un tímido presente en Vasco da Gama tras haber dejado Internacional de Porto Alegre, dejó la línea abierta para una llamada del Cacique. Pero hay uno que llama a la calma. El ex jugador albo y ahora comentarista en Radio Agricultura, Patricio Yáñez, abordó la posible llegada del extremo y dudó de que sea una de las necesidades del técnico Gustavo Quinteros.

“Lo primero que todo que él no es nueve, no sería un reemplazo para Juan Martín Lucero, claramente. Él es un atacante que puede jugar por los costados, que puede jugar por dentro y que tiene características importantes, pero no es el nueve que en la teoría y en la práctica desea Quinteros”, comentó.

"Quinteros siempre ha deseado un hombre de área, un hombre que marque. No puede ser un refuerzo un hombre que no ha logrado consolidar, que tuvo un buen trabajo en Unión Española, pero que en el medio más exigente no ha podido rendir”, continuó.

“Es un muy buen jugador, claramente, pero no consolidado. Si es alternativa, bienvenido sea, porque estamos en presencia de un jugador en algún momento de selección, que en algún momento marcó diferencias en el fútbol local, pero que no ha tenido la continuidad, ha jugado muy poco, no sé si en este momento sea el agrado o deseo de Quinteros”, sentenció.