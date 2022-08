Pese a la última derrota ante Unión La Calera, Colo Colo va encaminado en la lucha por conseguir el título del Campeonato Nacional, donde le saca distancia a sus escoltas por nueve cuerpos.

Algo que Gabriel Coca Mendoza destaca por la campaña que tienen los albos en la presente temporada, donde, en conversación con Redgol, asegura que es casi imposible no terminar el año con la copa en las manos.

"La discusión por el título yo creo que no hay. La ventaja de tener nueve puntos es una gran cuenta de ahorro, donde podríamos tener 12. Son situaciones que Gustavo Quinteros ya había criticado ante Ñublense en Copa Chile, que por pelotas detenidas se perdió el partido. Ahora eran dos pelotas exactamente iguales, así que hay que trabajar. Se nota falencia de gol en el equipo, que depende mucho de Lucero y eso se nota. En eso hay que trabajar y estar concentrados siempre", comenta Mendoza.

En ese sentido, el Coca tiene completa seguridad de que Colo Colo seguirá en lo más alto del torneo, pese a variables como sucedió ante Unión La Calera.

"Son pelotas detenidas que se trabajan mucho, eso es donde va hincar el diente el técnico. Por la forma de jugar o que se vea una presión no se ve. No tenemos ninguna posibilidad de perder el campeonato este año. Como hinchas o espectadores no pasaremos mayores problemas durante el torneo", asegura.

La situación de la U

Una de las batallas que tiene el torneo es saber los equipos que serán llevados por el terrible descenso, donde uno de los que está corriendo es Universidad de Chile.

Si bien Mendoza tiene el corazón completamente albo y le gustaría ver a los azules sufriendo, hay algo que lo hace dudas para el futuro del campeonato.

"Soy demasiado hincha de Colo Colo y me gustaría que descendieran. Pero de alguna y otra forma el torneo se pone fome sin el clásico rival. Pese a que nosotros vivimos lo peor el año pasado en un partido de definición con el descenso, muchos de los chunchos o innombrables querían que descendiéramos, pero la otra mitad también pensaba que no, porque teniendo un clásico no lo tendríamos. Pero son situaciones que pasan en las instituciones, pero no me gustaría que se pierda el clásico de verdad", finaliza.