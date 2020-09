Pato Yáñez liquida a Colo Colo: “Mouche fue el único que trató de contagiar en una paupérrima presentación ante O’Higgins”

Por todos lados está siendo criticado Colo Colo, porque no logra despegar en el Campeonato Nacional y todo parece indicar que el interinato de Gualberto Jara tiene los días contados.

En ese sentido, el comentarista de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, se refirió a la derrota ante O’Higgins en el Estadio Monumental y solo destacó la actitud del argentino Pablo Mouche, quien fue el único que “corría”.

“Este era un Colo Colo que hacía sombra, este era un Colo Colo que no tuvo agresividad, digo ya en ese plano. Primero es jugar al fútbol, pasaba por los costados, que Matías Fernández hubiese agarrado la pelota desde atrás, porque no es enganche para tener una mejor distribución. Ya no quiero referirme a temas netamente futbolísticos”, partió mencionando.

El Cacique perdió por la cuenta mínima ante los celestes, situación que los dejó en el puesto 14 del Campeonato Nacional. (FOTO: Agencia Uno)

“Si ‘ya no puedo ganar, no puedo igualar, no puedo emparejar la cancha jugando al fútbol’, es decir, voy a correr un poco, voy a dejar que O’Higgins no juegue y eso no lo hizo el cuadro de Colo Colo, sin quitarle mérito al trabajo realizado por el rival. Pero contribuyó demasiado la pasividad del Cacique”, agregó.

“El único que me gustó ayer, que mostró algo, que fue distinto es Pablo Mouche, porque corrió, luchó bien o mal, habrá generado o no generado, pero pegó un par de chuletas, corría, se cambiaba de posición. Fue el único que trató de contagiar, cosa que no sucedió para una paupérrima presentación de Colo Colo, y me parece que el cambio de técnico, como consecuencia de lo que está viviendo el equipo, es algo que debe estar en carpeta y que tendremos novedades”, sentenció.

Recordemos que se vienen días importantes para el Popular, porque este fin de semana enfrenta como visitante a Unión La Calera y luego recibe en el Estadio Monumental a Peñarol, por la tercera fecha de la Copa Libertadores.