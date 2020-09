El feroz ninguneo de Manuel De Tezanos a Gualberto Jara: “Colo Colo ganó de suerte y debe cambiar al DT urgentemente”

Presentes dispares vive Colo Colo, porque en el Campeonato Nacional está en la parte baja de la tabla, mientras que en la Copa Libertadores sumó su segundo triunfo y comparte el liderato del Grupo C con Athletico Paranaense.

En ese sentido, Manuel De Tezanos analizó la victoria del Cacique ante Peñarol y no tuvo misericordia con Gualberto Jara, a quien le restó todo mérito y criticó duramente por el planteamiento del equipo.

“Colo Colo tiene que buscar entrenador urgente. Lo de ayer fue un… cueazo. No quería ser tan duro, pero tuvo suerte ayer y no siempre la va a tener. No hay que perder, detras del resultado, la perspectiva de lo mal que jugó en el primer tiempo y lo mal que planteó el partido originalmente”, partió mencionando en Deportes en Agricultura.

El Cacique venció por 2-1 a Peñarol y se afirmó en la Copa Libertadores. (FOTO: Agencia Uno)

“Metió un cambio que lo hubiese realizado cualquiera que era el ingreso de un conductor o un jugador en la posición de enganche y sacar a uno de los volantes centrales, que estaban jugando los dos muy mal, y lo hubiese realizado cualquier persona que estaba mirando el partido”, agregó.

“No siento que sea un mayor mérito de él (Jara). Creo que hubo mucho orgullo de los jugadores, quienes tampoco jugaron muy bien en el segundo tiempo, pero Colo Colo necesita un conductor (DT) que sea capaz de mostrar algunas diferencias desde sus decisiones”, sentenció.

Recordemos que los Albos se enfoca en su viaje a Brasil, ya que se medirán ante Paranaense, partido válido por la cuarta fecha del certamen continental, y que será fundamental para seguir con ilusiones de avanzar a la siguiente ronda.