Gualberto Jara se hace el loco con las “asperezas” en el camarín de Colo Colo: “No entiendo a qué se refieren”

Gualberto Jara y Colo Colo respiran. Tras una crisis profunda luego del regreso del fútbol, con dos puntos en cuatro partidos disputados en el Campeonato Nacional, el Cacique logró ganar y en qué momento: a Peñarol por la Copa Libertadores lo que lo deja como puntero del Grupo C del certamen junto a Athletico Paranaense, su próximo rival.

Ante esto, el DT dijo que la victoria es “muy importante, ganar de local siempre es prioridad y lo hicimos ante un rival difícil. Esto nos alienta a seguir mejorando en la competencia local”.

Sobre el planteamiento que ofreció al principio con tres volantes de contención en los nombres de César Fuentes, Carlso Carmona y Gabriel Suazo, recalcó que “queríamos tratar de darle más dinámica y presionar al rival en su campo, lastimosamente no se dio en el primer tiempo. Tuvimos que cambiar, volver a la idea de jugar con dos volantes centralizados y uno ofensivo. Cambiamos y aprovechamos los espacios que encontramos entre líneas y ahí el Leo tuvo un trabajo muy bueno”.

“Yo siento que esto es un triunfo importante para el equipo, seguir sumando en Libertadores y al mismo tiempo para recuperar la confianza y seguir mejorando en el torneo local”, profundizó.

Eso sí, eludió el tema que puso en la palestra Esteban Paredes en la semana con una extensa entrevista en el diario El Mercurio, donde manifestó que durante este tiempo “ha visto peleas que no vio en 10 años en Colo Colo” entre compañeros.

“Asperezas, no entiendo a qué asperezas se refieren... Yo no estuve en ningún problema ni nada, no puedo responder a algo que no me corresponde”, se descartó el paraguayo.

Finalmente, Jara reflexionó que “esta es una competencia diferente a la local, estamos bien posicionados y con el resultado del otro partido estamos mejor aún. Esto nos aliente a seguir creciendo en Copa Libertadores y aprovechar para mejorar a nivel local. Ahora tenemos que analizar el partido con Paranaense, que es otro tipo de juego y otro rival, hay que prepararnos con calma, tenemos una semana para hacerlo”.