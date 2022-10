Kun Agüero y su hilarante no a hacer historia con Colo Colo: "¡No puedo correr ni 10 minutos!"

Colo Colo sigue celebrando. Los albos se proclamaron campeones del fútbol chileno y, a la espera de la fiesta que vivirán este domingo en el Estadio Monumental, los festejos continúan en la hinchada y el plantel, que ya se pone al día con sus apuestas por la estrella 33.

Pero el Cacique no solo hace noticia por su título. Este martes, un inhalarante momento tuvo como protagonista al cuadro de Macul: la respuesta de Sergio Agüero cuando, en una transmisión en vivo, recibió una invitación directa desde un hincha colocolino para jugar por el club.

El Kun fue uno de los entrevistados de "El Chiringuito" a través de Twitch y, en medio de reicbir preguntas de los comentaristas del stream, el ex Manchester City y Atlético Madrid leyó un comentario que le llamó la atención.

"Uno (en los comentarios) me pone que vaya a Colo Colo a hacer historia. ¿Qué voy a ir ahora si no puedo correr ni 10 minutos?", dijo el trasandino, desatando risas en el panel. Y cómo no, si el exdelantero ya dijo adiós al fútbol en 2021 por una arritmia cardíaca.

El no de Kun Agüero a Colo Colo