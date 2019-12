José Luis Sierra saca pecho: "Mi peor resultado en Colo Colo fue ser segundo"

En el año 2015, José Luis Sierra asumió el mando de Colo Colo con la obligación de dar pelea en todos los frentes. El Coto pudo conseguir un título del torneo nacional, pero las críticas y la irregularidad de su equipo le terminaron pasando la cuenta.

Pese a eso, para el técnico no fue una mala experiencia y hasta sacó pecho por su cometido. "Mi peor resultado en Colo Colo fue ser segundo. En un año, ganamos el primer campeonato (2015), y en el segundo torneo terminamos segundos. Perdimos la Copa Chile a penales con la U, y la deuda pendiente en la Copa Libertadores", lanzó en conversación con el CDF.

No obstante y aunque él piense que tuvo una gran labor, los hinchas en ese momento le demostraron lo contrario, algo que asume con responsabilidad. "No me voy a poner de víctima si la crítica fue desmesurada. Al final es lo que es y hay que aceptar en el lugar que está, Colo Colo tiene esa repercusión".

Junto a los albos, Sierra conquistó el torneo de apertura 2015, alcanzando la estrella 31 del cacique.