Jorge Valdivia debutó como comentarista de un Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile para un nuevo triunfo albo. El Mago, ahora analista en diversos medios, no se explica cómo este lance está terminando siempre igual. “Es increíble, es extraño lo que le pasa a la U. Juegue bien, más o menos o mal… Sus jugadores estaban concentradísimos, doblegaban a los de Colo Colo y pierden igual. Al minuto 65’ dije que estaba decidido, se veía en la reacción, en la actitud, no se veía la misma intensidad. Colo Colo buscaba más, quería más. Esas diferencias hay que tratar de entender por qué. Colo Colo crecía, sus jugadores se acomodaban mejor, tienen un jugador como Lucero que se sabe mover, aprovecha cada ocasión a pesar de que erró una, es humano. Colo Colo justificó el marcador. Es raro todo esto, la U hacía un buen partido, pero pareciera que Colo Colo lo gana desde el minuto uno”, dijo de entrada el ex volante en radio ADN.

“Es un pena tener que detallar el mal rendimiento de algunos jugadores, no se entiende por qué entraron algunos a diferencia de Colo Colo, como Zavala o Bruno Gutiérrez que reforzó el bloque defensivo. Que me perdone la gente de la U, pero no sé si Jeisson Vargas tocó la pelota. Lo de Junior (Fernandes) es impresentable, pierde la marca en el gol de Lucero, es imperdonable para uno como compañero, para uno como entrenador. El que tú marcas te hace el gol. Es difícil, son inexplicables algunos rendimientos, sobre todo de los que ingresaron. Los grandes jugadores aparecen en estos partidos y así fue con Lucero, Gil, Pavez sin hacer un partido espectacular siempre da equilibrio. Me faltó más de Palacios, de Ronnie (Fernández) a pesar del gol. Palacios venía de perder dos penales en un clásico y ahora quiere patear otro penal en un momento tan importante para la U… No hubiera dejado que lo hiciera”, disparó luego.

Tras las conferencias de los técnicos, no se guardó nada. “Me gusta escuchar a Quinteros tras los partidos, se monta las medallas. Está bien. Va a ser muy difícil que Colo Colo pierda el Campeonato como el anterior si mantiene esta regularidad. El año pasado tuvo muchas situaciones que impidieron que mantuviera el tranco”, aseveró.

Y después de los dichos de Diego López, se mosqueó. “No es válido el argumento de la tabla. Busqué lo que dijo en la semana y dijo que no gana siempre el que llega mejor. Ahí no le importó, ahora se escuda en que hay que ser consciente que Colo Colo llegaba mejor. No, está fuera de lugar. A mí me pasó en un clásico que jugamos contra la U primera y ganamos. Estos partidos se ganan, independiente de si estás último o primero. Él como entrenador debe asumir sus errores y fueron bien claros, desarmó una idea de fútbol que la U le planteó a Colo Colo en el primer tiempo con el ingreso de jugadores o sacando piezas que estaban bien. El chico Osorio se cansó, ok, para afuera, pero el que entre debe entrar claro. ¿Bajo qué concepto define el partido anterior de Navarrete como extraordinario? Está bien, Andía viene de problemas personales, pero se debe trabajar con jugadores que salen a su primer clásico, darles ideas, para eso están los entrenadores toda la semana con el equipo”, sentenció.

Finalmente, Jorge Valdivia reclacó: “Quinteros qué vio: que la U modificó su esquema, pasó a línea de tres, subió a Suazo y le dio otro aire a Colo Colo. Por eso decimos que los entrenadores ganan partidos también. Las declaraciones de Diego López son penosas, tristes, me hubiera gustado un poco de autocrítica desde lo táctico, no escudarse en la tabla. Él dijo en la semana que estos partidos no los gana el que llega mejor. Si es así, compadre, tenías que ganarlo. Lo peleaste en el primer tiempo, sí, pero el entrenador debe dar soluciones cuando el equipo no las encuentra”.