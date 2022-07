Universidad de Chile cayó 3-1 ante Colo Colo por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022, jornada donde el Superclásico 192 en el Estadio Fiscal de Talca se robó todas las miradas, y lamentó una nueva derrota para el historial que advierte que ya serán diez años sin ganar este tipo de partidos. Una situación que lamentó Diego López.

El técnico uruguayo habló tras el pitazo final sobre la amarga caída y, como era de esperarse, un periodista le preguntó si sentía que este resultado lo acercaba a su salida. Y todo se puso tenso.

"Cuando vienes a trabajar y a hacer una pregunta no piensas que te van a echar. Yo tampoco. Pienso en positivo. Sé que tengo el respaldo del club, pero hay que tener resultados y no se están dando", lanzó de entrada el estratega charrúa, que no sacó cuentas alegres en su primer clásico del balompié criollo.

"Yo no pensaba venir a perder, si no no nos presentamos. No lo hicimos bien en el segundo tiempo, sobre todo. Pero el impacto fue bueno, aunque no podemos jugar un solo tiempo. Después el entrenador necesita resultados, este equipo necesita resultados positivos y lo tenemos que mejorar", añadió.

"Tenemos que ser conscientes que todos juntos debemos dar algo más. Ahora vamos a enfrentar a un rival difícil, pero debemos saber qué hay que trabajar y después llevar a la práctica todo lo que trabajamos en la semana, eso nos llevará a salir de este momento difícil", complementó después Diego López.

Tras eso, llama a la unidad. "Tenemos que estar juntos, apretar los dientes y salir adelante, este equipo tiene todo para salir adelante. Nos da lástima por toda la gente que nos acompañó. Pedimos disculpas. Queremos salir adelante por nosotros, por el club y la gente, que lo merece"

Después, López resaltó que "el primer tiempo se jugó intenso, como se debía en un clásico. Erramos un penal, después tuvimos algunas chances, pero el equipo siguió, el penal que cometimos fue un error y así llegamos al descanso. Después en el segundo tiempo cometemos otro error, trabajamos diferente en la forma de marcar".

Así, otra consulta lo sacó de sus casillas nuevamente y respondió con todo. "Tú piensas en los tres partidos que vienen, nosotros no podemos. Nos focalizamos en el próximo rival, venimos de una dura derrota, tenemos que ver los errores. El próximo es el más importante. Hay que analizar errores, hacer la autocrítica y tratar de salir a ganar", lanzó.

"Si hoy estuviéramos hablando de haber sido un desastre, es difícil venir a hablar y convencerme yo mismo. Todos vimos el impacto del partido, el primer tiempo. Tenemos jugadores jóvenes, que no tienen experiencia, pero se van haciendo en el camino. Esto es bueno para los jóvenes, para que aprendan. Muchos lo saben de las juveniles, pero me gustó el impacto del partido del Chelo Morales, así hay que jugar", resaltó.

López explica que "no se juegan sólo los clásicos así ni sólo un tiempo, hay que jugar siempre así. Pero eso te convence. Debemos cometer menos errores. Hay que ser conscientes, autocríticos, mirar la tabla, pero no mirar más allá del próximo partido".

Sobre los penales, el estratega charrúa indicó que "había visto los penales del clásico anterior, pero va mucho más allá. Ellos saben quiénes son los pateadores. Es así, lo tiró él (Cristian Palacios) y lo erró él, ya está, no hay que dar vuelta atrás. Lo podría haber errado él u otro. Es un jugador grande, sabe manejar esos momentos, si hubiera sido un joven por ahí entro a la cancha y no lo dejo patear".

Al ser consultado sobre si fue un error no haber traído centrales, fue tajante. "No fue un error. Ya aclaré todo del mercado, no me hagas repetir cosas que ya dije. No jugamos bien el segundo tiempo, el primero sí, pero después la responsabilidad es mía, sobre todo, y también de los jugadores".

"No es el momento para buscar cosas ya habladas. Hacemos la autocrítica, jugamos mal el segundo tiempo, dijiste que nos faltaron variantes y yo también lo creo. Tenemos que jugar de igual forma o mejor los dos tiempos. Físicamente creo que no estuvimos mal, el golpe del segundo gol influyó", sostuvo.

Finamente, explicó las variantes de su equipo. "El cambio de Seymour por Poblete fue porque tenía amarilla, lo vi dos o tres veces que se tiró y no llegaba. Después quedamos con uno menos igual, pero no queríamos arriesgar más. Y Andía no entró del minuto uno porque Navarrete había jugado bien y merecía jugar el clásico".