Este domingo Colo Colo se quedó con el Superclásico 192 tras vencer como visita por 3-1 a Universidad de Chile en el estadio Fiscal de Talca.

Tras la victoria, el técnico albo, Gustavo Quinteros, reveló que ya había conversado con sus jugadores sobre los posibles errores que podía cometer la U en defensa.

"Hablamos mucho en la semana que teníamos que jugar un partido correcto, no cambiar nada, empezar de una manera y mantenerla todo el partido. Nuestro equipo está conformado de principio de temporada, cada uno sabe lo que tiene que hacer", señaló el estratega.

"Sabíamos que el rival iba a cometer errores, venían cambiando sistema, jugó un defensor con una lesión, etcétera. Si jugábamos al cien por cien, íbamos a encontrar la forma de hacer los goles. Esa constancia nos permitió marcar diferencias", añadió.

Eso sí, reconoció que el equipo surfrió en la primera parte: "El primer tiempo el juego directo del rival nos complicó. Dejaron dos delanteros y muchas veces nosotros, en el ímpetu de buscar el resultado, quedamos mano a mano atrás. Con la pelota larga, corríamos peligro".

"El gol fue cuando un central de nosotros perdió y quedamos en inferioridad al no estar bien cubiertos en defensa. Lo solucionamos en el entretiempo", recordó.

"En el primer tiempo tuvimos dos opciones aparte del gol para convertir y en el segundo también, dos o tres. Estoy conforme con el rendimiento. No fue un partido lindo para verlo, de muchas emociones, pero los clásicos últimamente no salen tan buenos. Nos vamos contentos por ganar el partido", complementó.

Al hablar de jugadores en particular, se detuvo en Juan Martín Lucero, autor de un doblete: "Siempre digo lo mismo porque lo vi antes de traerlo, es generoso, el primer defensor del equipo, defiende muy bien y hoy está en un momento de mucha confianza, definiendo jugadas importantes. Fue un gran acierto traerlo, espero que siga así y que siga por mucho tiempo en Colo Colo".

Respecto de Cristián Zavala, comentó: "Lo hace cada vez mejor, tiene un poder ofensivo brillante, pero tiene que agregarle a su juego esas cositas que mucha gente no ve, que es contrarrestar las marcas individuales que los rivales tienen. Pero entró muy bien, de nuevo hizo una jugada muy buena y vino el gol. Estamos contentos con él, cada vez juega mejor, todos son importantes".

Sobre la pelea por el título, comentó: "Tenemos un objetivo claro, que es el gran objetivo: el Campeonato Nacional. Para conseguir un objetivo grande, hay que pensar en los pequeños. Y cada partido es uno. Todas las semanas trabajamos para cada fecha, concentrados, con humildad. Sí, da tranquilidad mirar al segundo un poco más lejos, pero eso no define nada. Hay que jugar bien, seguir ganando. No gastamos energías pensando en que si ganó o perdió otro, nos pusimos contentos por los resultados, pero fue un momento, después hay que salir a jugar y ganar".

Dice que él y el plantel estaban tranquilos antes del partido: "Me motiva dirigir un clásico, no siento presión, no siento temor. Transmitir eso a los jugadores y que no sea una presión es algo positivo, los jugadores lo absorben, teníamos mucha confianza en que íbamos a ganar el partido. Me pasan cosas maravillosas, ahora me hicieron ganar un clásico estos jugadores, antes otros. Siempre mi agradecimiento como entrenador a los futbolistas que me hicieron ganar clásicos".

Finalmente, bromeó: "Ahora le decía a los directores que sería bueno jugar muchos partidos de local en Talca (ríe). Nos va bien. Es algo maravilloso, me dicen Talca y me gusta, tenemos buenas experiencias acá".