Colo Colo se recuperó en el momento justo para ir por uno de los desafíos más importantes del año. Este domingo el Cacique derrotó por 2-0 a Magallanes después de semanas complicadas y llega encendido para lo que será la edición 193 del Superclásico con Universidad de Chile.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros recibe al Romántico Viajero en el estadio Monumental con la misión de mantener su invicto de 22 años y contando como locales. Así lo creen los históricos de la familia alba, quienes le pasaron la pesada mochila del encuentro al actual campeón del Campeonato Nacional.

Jaime Vera abordó el cómo llegan ambos equipos al Superclásico, asegurando que "la U viene ganando, cuatro partidos sin conocer la derrota, así que será un partido atractivo. A Colo Colo el triunfo le viene bien, pero insisto en que en el último tercio de la cancha no está claro".

En esa misma línea, el Pillo recalcó que en el Cacique todavía falta afinar piezas. "No veo a ese jugador determinante, que meta pelotas a los delanteros. Ha carecido de eso. Palacios, que entró ahí, no es el volante que necesita Colo Colo. Gil tampoco lo veo como ese jugador".

Eso sí, Jaime Vera destacó a Daniel Gutiérrez y Vicente Pizarro, dos que salieron cuestionados en la fecha pasada y respondieron ante Mgallanes. "Un poco errático al principio, después se fue afirmando. Tuvo errores con la pelota en los pies, no estaba fino, pero con el correr de los partidos agarrará más confianza", dijo el zaguero. "En comparación al partido pasado jugó bastante mejor y está encontrando su nivel", agregó sobre el volante.

Eddio Inostroza fue otro de los que se sumó al debate y valoró el triunfo albo. "Colo Colo lo gana bien, de manera justa y le va a servir para la recuperación de los lesionados o suspendidos. Es un buen paso".

Aunque Yeyo también le mete presión al Cacique para el Superclásico. "Colo Colo por la localía, pero también hay que reconocer que la U está muy motivaba por los últimos resultados. Colo Colo tiene responsabilidad doble en su casa".

Finalmente está Hugo González, quien puso el foco en el fondo de los albos, aplaudiendo el debut titular de Matías de los Santos. "Bien, aunque no tuvieron mucho peligro. Flores no tuvo mucho más que el gol que le anulan. No hizo daño y los centrales tampoco tuvieron complicaciones defensivas".

"La responsabilidad siempre es de Colo Colo. Es el campeón, el que ha ganado más títulos, es el más grande. Tiene la responsabilidad porque es Colo Colo", sentenció.

Colo Colo y Universidad de Chile se preparan para un nuevo Superclásico en el estadio Monumental. Invicto y honor están en juego en uno de los partidos más importantes de la temporada, donde el Cacique está obligado a mantener su dominio de los últimos años.