Colo Colo jugó el 17 de febrero de 2020 el partido más importante y difícil de su historia, porque se midió ante Universidad de Concepción en el duelo por la permanencia, el cual ganó por 1-0 en Talca.

El único tanto fue anotado por el delantero argentino Pablo Solari, conquista que quedó en la historia del club albo, porque le permitió quedarse en Primera, y a la postre, luchar por un nuevo título, situación que está viviendo en el Campeonato Nacional 2021.

Luego de su gol, el Pibe celebró llevándose la mano a la frente, con un gesto típico de las fuerzas armadas, situación que explicó al decir que fue un homenaje para su abuelo, que era militar.

"Yo por mi abuelo, que era militar, lo voy a seguir haciendo. Por ahí la gente se lo tomó mal, pero no lo hice con ese propósito y a quien se lo tomó así, le pido disculpas", indicó en TNT Sports.

Solari se gana un lugar en Colo Colo - AgenciaUno

Además, el atacante se mostró contento por debutar en el estadio Monumental con público, en la goleada ante Unión Española por la Copa Chile.

"Fue muy lindo tener a la gente, nunca me tocó antes. Fue muy emocionante. Te dan más ganas de jugar al fútbol. De 10, muy agradecido a la gente que por redes sociales me hacía sentir el cariño y en la cancha fue extraordinario. Escuchar mi nombre me puso la piel de gallina, me emocionó muchísimo", expresó.