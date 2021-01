Manuel de Tezanos Pinto no da crédito a la formación de Colo Colo: “¡No lo puedo entender!”

Con el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en la mira, ambos equipos deben enfrentar una estación previa no menor: el Cacique ante Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo y el Romántico Viajero frente al Palestino de José Luis Sierra en el Estadio Nacional.

Pero el desgaste de jugar tan seguido ha hecho meditar a ambos entrenadores, Gustavo Quinteros y Rafael Dudamel, con meter algunos cambios en sus partidos en día de semana. De hecho, en su última práctica, el DT del Cacique hizo cinco modificaciones. A saber: salen Felipe Campos, Julio Barroso, César Fuentes, Leonardo Valencia e Iván Morales y entran Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Williams Alarcón, Javier Parraguez y el joven argentino Pablo Solari.

Esto no lo puede entender Manuel de Tezanos Pinto, conductor de Todos Somos Técnicos, de CDF. “El Superclásico es increíble, suscríbase, véalo en HD, tiene una historia notable, de 20 años que la U no puede ganar (en el Monumental), pero este partido es mucho más importante para Colo Colo en este Campeonato. Si le gana se le acerca a un rival que ya está complicado, le pegaría un golpe gigantesco a un equipo alcanzable. No lo puedo entender. Puede que le salga bien, pero si le sale mal…”, expresó en el espacio televisivo.

“No sé. Colo Colo las veces que ha puesto a alguien con Suazo, no ha funcionado. Entiendo que si Barroso no está al cien por ciento es un lugar donde no puede afectar. Además a Insaurralde no lo van a poder usar para el clásico. Pero no sale sólo Barroso, salen Campos y Suazo. Y esa defensa funcionó. ¡Ganó el partido!”, vociferó.

Finalmente, Manoel comentó que “encuentro increíble que Solari sea una opción de titular. Increíble. A mí me pareció un jugador con ciertos ripios, quizás mañana mete tres goles de volea al ángulo. Lo que vi con Huachipato es que tiene velocidad, puede ser interesante, pero es raro para este partido. ¿No sería un buen momento para jugar con dos delanteros, Parraguez y Morales, retroceder a Costa a la posición de enganche y un rombito con Alarcón, Carmona centralizado y Suazo? Me gusta más ese equipo”.

