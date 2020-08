Caamaño arremete en contra de Gaete: “Su explicación me huele para salir al paso y lo hace de manera cobarde”

Las declaraciones de Juan Carlos Gaete sorprendieron a los hinchas de Colo Colo, porque aseguró que su salida del club, tras estar solo una semana, se debió por un problema económico con su representante.

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura analizaron esta situación siendo Cristián Caamaño el más duro con el actual puntero de Cobresal, asegurando que é tiene otra versión de lo ocurrido y que hablar ahora y culpar a otra persona es una acción “cobarde”.

“Debemos recordar que metieron a la pareja de Gaete y que ella lo conmino a volver al campamento minero (El Salvador), porque si no lo hacia no podría ver a su hijo. Se establecieron una serie de historias alrededor de su salida abrupta de Colo Colo”, partió mencionando.

El volante defiende los colores de Cobresal, pero el Cacique tiene la primera opción de volver a comprar al puntero. (FOTO: Agencia Uno)

“Luego agreguemos que no estuvo más de 10 días como jugador del Cacique. Recordemos que, en ese entonces, Colo Colo estaba viajando a Argentina para realizar una pretemporada al mando de Mario Salas y gestionada por Marcelo Espina, quien llevaba como seis meses en el club”, complementó.

“Recordemos lo del bullying y que quedó al medio Jorge Valdivia, quien luego tuvo que salir a desmentir. Después surgieron algunos problemas de disciplina, algún lio de pelea dentro del camarín, pero hablar un año y medio después y matar al representante, con quien ya no trabaja ¿qué es lo más fácil? Trató de tirarla al córner y mató al que ya no está con él. Lo mandó al frente”, agregó.

“Recuerden que Gaete deja de ser parte de Colo Colo, pero el club tiene una opción de repesca que es un monto fijado de 300 o 200 mil dólares. Pero me parece que el jugador se equivoca, más allá que la historia sea real. Yo tengo otra historia y nunca se mencionó esta situación del representante”, dijo.

“La gente que conoce la cocina de Colo Colo sabe que lo de (Cristián) Ogalde no es el motivo por el que no se quedó en Macul, porque si tú no estás de acuerdo con ir a un equipo no firmas y no te presentas a la pretemporada, y él estuvo siete días como jugador del Cacique. Entonces me parece que su explicación de hoy me huele más a tratar de salir al paso matando a alguien, a quien conozco, pero no tengo relación, y lo hace de manera cobardo, porque su ex representante no tiene la posibilidad de defenderse”, terminó.

Se sumó a estas palabras Patricio Yáñez, quien expresó que “lo escucho y es otro jugador ¿por qué no lo dijo en su momento? Yo no tengo esa información. No lo voy a contradecir, pero la información al interior de Colo Colo es que no quería estar, no quería estar en Santiago. A lo mejor fueron las excusas del momento para no responder a un acuerdo de palabra y llevado al papel no tenía nada que ver con la realidad. Juan Carlos Gaete lo pudo decir en su momento y nos habríamos ahorrado una cantidad de teleserie”, sentenció.