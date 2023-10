Unión San Felipe encontró a su entrenador para disputar la liguilla por el segundo ascenso. Un día después de la desvinculación de Juan Manuel López, el elenco de la Primera B confirmó a Víctor Rivero como su nuevo entrenador. El objetivo del nuevo DT es concretar el regreso a la Primera División.

“Bienvenido, profe. Vamos todos juntos y unidos por la liguilla”, confirmó el Uní Uní por redes sociales. Rivero viene de lograr el ascenso de Segunda División a Primera B con Deportes Limache, aunque el equipo de Valparaíso no ha podido celebrar luego de ser denunciado por “pagos en negro”.

Rivero ya conoce a Uní Uní, pues dirigió el club en dos temporadas anteriores: la de 2021 y 2022. Ahora, quiere repetir la hazaña de Deportes Limache en Unión San Felipe, que enfrentará a Santiago Wanderers en los cuartos de final de la liguilla por el ascenso.

Unión San Felipe chocará el viernes 10 de noviembre a las 19:00 horas contra Santiago Wanderers en la ida. La vuelta, con los caturros como locales, se jugará el miércoles 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Elías Figueroa. El ganador de la llave avanzará a semifinales.

En la temporada 2023, Unión San Felipe jugó 30 partidos. Ganó 11 y perdió 11, mientras que empató en ocho oportunidades. En la última fecha de la Primera B, perdió por la cuenta mínima ante Deportes Puerto Montt, el único descendido, lo que motivó el despido de Juan Manuel López.

¿Cómo se juega la liguilla del ascenso?

Seis equipos competirán por tres cupos a las semifinales de la liguilla, donde espera Deportes Iquique por haber terminado la temporada en segundo lugar. Las llaves serán Santiago Wanderers (3°) vs Unión San Felipe (8°), Deportes Temuco (4°) vs Deportes La Serena (7°) y Deportes Antofagasta (5°) vs San Luis (6°). Se jugarán en partidos de ida y vuelta.

En semis, los mejores clasificados se enfrentarán entre sí, mientras que el peor enfrentará a Iquique. Luego, los finalistas se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir al campeón de la liguilla y quien acompañará a Cobreloa, que ascendió directo como campeón de la B, a Primera División.

Las llaves de la liguilla se juegan justo después de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que inician el 20 de octubre y concluyen el 5 de noviembre. La ida de cada enfrentamiento se jugará la segunda semana de noviembre, mientras que los partidos de revancha se disputarán en la tercera.

¿Quiénes clasificaron a la liguilla por el segundo ascenso?

Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Deportes Antofagasta, San Luis de Quillota, Deportes La Serena y Unión San Felipe jugarán la liguilla por el segundo ascenso a la Primera División. Por su lado, Deportes Iquique clasificó directo a las semifinales de este minitorneo.

