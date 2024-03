El exarquero, preparador de porteros y DT, Óscar Wirth conversó con RedGol sobre la decisión de Ricardo Gareca de dejar fuera a Ben Brereton de cara a los partidos amistosos que jugará la Roja.

“Para un grupo de jugadores como somos los chilenos, que somos pocos, no nos sobran, de pronto una persona que juega en el fútbol inglés (Brereton), dejarla al margen porque no habla español, la verdad a mí me gustaría que hablara con la pelota no más e hiciera goles”, afirmó Wirth.

La temporada 2023-24 Ben Brereton pasó de jugar en Villarreal al Sheffield y lamentablemente el delantero se quedó fuera de la selección debido a su poco manejo del idioma español.

Para finalizar, el Chino cerró con “en estos partidos (refiriéndose a los amistosos de Chile) tendremos que ver hasta cuanto son capaces de responder y posteriormente, tener las cosas claras viéndola él (Gareca) directamente para las nóminas de las próximas competencias oficiales”.

Ben Brereton lleva jugados 25 partidos, anotando 2 goles y sin repartir asistencias, marcando un tanto cada 414´ minutos en un total de 827´ minutos.

Óscar Wirth también se refirió a otros seleccionados

Al ser consultado por el retorno de Claudio Bravo con 40 años a la Roja, Wirth afirmó que “con la competencia y experiencia que tiene, debe estar, no es tan mal vista una cosa así”.

Sobre las citaciones de Osorio, Lichnovsky y Vargas aseguró que “son personas que ya tiene experiencia y ya han estado en la selección, entonces en recurrir a ellos es ver qué sucede con ellos, gente de experiencia que todavía está jugando o le queda algo por jugar”.

La nómina de Ricardo Gareca

Arqueros: Brayan Cortés, Claudio Bravo y Gabriel Arias.

Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Matiás Catalán, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, Gabriel Suazo y Thomas Galdames.

Volantes: Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez y Darío Osorio.

Delanteros: Cristian Zavala, Diego Valdés, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.