Mucho ruido ha generado la reforma a las Sociedades Anónimas en Chile. Incluso, esto derivó en un intercambio de comentarios entre el Sifup y el diputado Diego Schalper.

Hoy en día casi todos los clubes del país pertenecen a Sociedades Anónimas, lo cual ha generado algunos cuestionamientos como la falta de espacio para los hinchas o las verdaderas intenciones de los dueños detrás. Esto derivó en ajustes a la ley 20.019.

La corrección del Sifup al diputado Schalper

En esta jornada la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó las modificaciones realizadas por el Senado a la ley que regula a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Claro que con eso no terminó el debate, ya que el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), que es presidido por Luis Marín, cargó contra Diego Schalper (RN) en “X” por una afirmación de este.

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“Queremos manifestarle con mucho respeto nuestra preocupación por su intervención en la Sala el día de hoy. Conociendo su interés y cercanía con el fútbol, nos sorprendió que señalara que la aprobación de este proyecto podría implicar sanciones de la FIFA para Chile, afirmación que no se ajusta a la realidad y que ha sido descartada por diversos especialistas”, escribieron.

“Asimismo, lamentamos que haya cuestionado la urgencia de esta reforma. Cabe recordar que este proyecto lleva más de 10 años en tramitación, mientras el fútbol chileno enfrenta una crisis que hace indispensable avanzar en cambios estructurales. Como actores fundamentales creemos firmemente que esta reforma es necesaria y urgente para el desarrollo de nuestra actividad”, complementaron.

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El diputado de Renovación Nacional no se quedó en silencio. Junto con agradecer el respeto empleado por el Sindicato de Futbolistas, explicó que la demora en aprobar esta ley fue para que el proyecto se realizara de buena manera.

“Srs. SIFUP: agradezco su mensaje especialmente por el tono. Nuestro empeño es que la ley -que respaldaremos decididamente – no sea susceptible de ser impugnada por la falta de remisión expresa a la potestad reglamentaria. Lamento la espera, pero debemos legislar bien“, cerró el diputado Schalper en “X”.