Marcelo Díaz volvió a Universidad de Chile, tras una gran carrera en el extranjero, jugando en ligas como la alemana, la española, la suiza y la argentina. De hecho, el ex seleccionado nacional también pudo ser parte de una de las ligas más importantes del mundo, pero se negó.

Los recuerdos de Marcelo Díaz en Europa están llenos de alegría. Además de lograr tres títulos con el Basilea en Suiza, el volante convirtió el gol con el que el Hamburgo se salvó del descenso en 2015.

Sin embargo, nada podría haber sido más glorioso para el chileno que convertirse en campeón de la Premier League. Y Carepato estuvo a nada de serlo.

Tal como aseguró a Misión Deporte, el volante chileno fue tentado en 2014 por el Leicester, equipo que al año siguiente sorprendió a todo el mundo y salió campeón de la Premier League, viniendo desde el Championship.

La confesión de Carepato

“Tuve muchas posibilidades de jugar en otros equipos, de permanecer mucho tiempo más en Europa. De hecho, mi contrato en España era mucho más largo de lo que fue. Lo corté porque quería experimentar otras cosas”, comenzó señalando Marcelo Díaz.

Además agregó que no se siente mal por haber hecho ciertas elecciones. “No fue para nada mal. En esto uno toma decisiones que piensa van a ser mucho mejor en lo contractual, deportivo, económico y familiar. No me arrepiento de nada”, enfatizó.

“Pude ir a la Premier League y no quise. De hecho, tuve alguna anécdota ahí. Llegaron mis representantes y me dicen que un club me quería, les digo que no, por ningún motivo. Era el Leicester City y venían recién subiendo de la Segunda División. Coincidentemente el primer año fueron campeones. Son esas decisiones que uno toma para bien o para mal”, confesó Carepato.

“Tuve opciones de ir a Italia y en otros equipos de Alemania también. No se dio, pero no le doy mucha importancia a lo que no fue”, cerró el actual volante de Universidad de Chile.

¿Cuándo debuta la U?

Universidad de Chile jugará el domingo contra Cobresal, en el inicio del Campeonato Nacional. El partido está pactado para las 18 horas en el Estadio Nacional. Eso siempre y cuando esta semana se levante el paro el Sifup.

