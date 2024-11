La temporada de Fernández Vial estuvo llena de problemas y terminó de la peor forma de la posible: con el descenso a Tercera División. El equipo de la Región del Biobío sufrió con una crisis financiera que le costó una importante resta de puntos y, finalmente, su despedida del fútbol profesional.

El próximo año será una lucha para hacer una buena campaña en Tercera A y así soñar con volver a la Segunda División. Y es desde el amateurismo donde Julio César Rodríguez, reconocido conductor nacional, se comprometió a ayudar.

En su programa SeréWeón?, Rodríguez dijo: “Soy del Fernández Vial, que ha descendido a la Tercera División. Hemos bajado al amateurismo y sigo siendo del Vial, amando esa camiseta y ese club, a pesar de las sociedades anónimas que no han hecho la labor que dijeron que harían, que tienen al fútbol en el piso”.

“Este año en el amateurismo voy a trabajar en el Fernández Vial. No sé cómo. El año pasado me desligué porque unos argentinos compraron el equipo y yo dije, ‘bueno, harán su pega’. Pero los que compraron el club lo destrozaron, no sé por qué”, añadió el oriundo de Hualpén.

El Almirante cayó a la Tercera División | Fernández Vial

El compromiso de Julio César con Fernández Vial

“No voy a comprar el club, pero voy a trabajar en Fernández Vial”, aclaró Julio César Rodríguez, quien después reveló “una vez el Pelao Garay me dijo que no me metiera nunca en el fútbol, porque son todos ladrones”.