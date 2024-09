El ex seleccionador nacional y campeón con Wanderers se puso "de etiqueta" e hizo junto a RedGol un Top 3 de estrategas históricos de nuestro país.

Si bien durante la centenaria historia del fútbol chileno hemos sido testigos de múltiples futbolistas que han hecho patria a nivel internacional y que destacaron por sus logros deportivos, una cosa distinta ocurre cuando hablamos de los entrenadores.

De hecho, son muy pocos los que tuvieron la oportunidad de dirigir fuera de nuestras fronteras, y son los menos quienes consiguieron el éxito y reconocimiento en el primer mundo de este deporte. Uno de aquellos que se formó en el exterior fue Jorge Garcés.

El ex DT de la Selección Chilena y campeón con Santiago Wanderers en 2001 hizo sus estudios como entrenador en Bélgica, donde conoció a Guy Thys, histórico entrenador de esa selección y que reconoce que “fue mi profesor y es el mejor técnico que tuve en mi carrera“.

Por ello es Garcés es palabra autorizada para realizar junto a RedGol, un Top 3 de los mejores estrategas en la historia de Chile, donde bien elige a uno con amplia distancia, se da el espacio para mencionar a un par que dejaron huella en nuestro balompié.

Garcés y su Top 3 de mejores técnicos en la historia de Chile

Al momento de realizarle esta pregunta, Peineta no duda un instante en poner a quien, a su juicio, comanda la lista. “Manuel Pellegrini, sin duda“, asegura el hoy ex entrenador, quien además pone en su podio a dos nombres que no son contemporáneos de él.

“Sin haber visto su trabajo, por lo que marca la historia, pongo a Don Fernando Riera, y después pondría a Luis Álamos. Yo creo que por ahí están”, asegura Jorge Garcés sobre su Top 3 de mejores entrenadores chilenos en la historia.

¿Por qué están en el podio de los entrenadores chilenos?

Si hay que hablar en orden cronológico, el primero en la lista es Riera, quien para muchos es “el más grande de todos los tiempos” no sólo por su tercer puesto con La Roja en el Mundial 1962, además ganó títulos con el Benfica portugués e impuso un estilo de juego que sigue vigente en uno de sus discípulos.

Un “heredero” del Tata es Manuel Pellegrini, quien supo hacer su carrera en Argentina, Ecuador, España, donde es el único chileno que dirigió en el Real Madrid, en China e Inglaterra. Su única mancha es el descenso en su primera experiencia con Universidad de Chile en 1988.

Y si hablamos de éxitos en el ámbito local, el tercero en discordia es Luis Álamos, el cerebro detrás del histórico Ballet Azul que gana seis títulos durante los años 60, para luego pasar a Colo Colo y armar el equipo que llegó a su primera final de Copa Libertadores en 1973.