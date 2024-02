En el Sifup están dispuestos a dar la pelea por los jugadores del fútbol chileno. Y sin pelos en la lengua están contra algunos clubes, acusándolos de multipropiedad en este conflicto de los seis extranjeros.

Gamadiel García, presidente del sindicato de futbolistas, lamenta mucho el actual modelo de la industria. Y lo grafica con un ejemplo muy claro.

“Lo que pasa es preocupante. Antes, cuando tenías un buen rendimiento y eras un jugador relevante, que marcaba diferencia, tenías dos o tres ofertas la siguiente temporada. Hoy no está pasando eso”, contó en charla con Radio ADN.

Explicó que “no ocurre eso porque no eres parte de un representante X, los que hoy son controladores de instituciones”.

Representante dueños de clubes

Gamadiel García fue claro en señalar que si bien un “no tengo la certeza ni el documento para comprobar que son dueños de los equipos” este grupo de representantes, “sí son controladores”.

Ahí fue donde dijo una frase que revela el vicio del fútbol chileno: “Hay instituciones en que el 80% de los jugadores son de un solo representante. Y hay otro grupo de representantes que abarcan la mayor parte de otras instituciones”.

Finalmente indica que “veo con preocupación que jugadores que no tienen representante están sin club, luego de haber hecho una buen temporada anterior. Si no planteamos esto, no nos preocupamos, tendremos torneos llenos de extranjeros”.