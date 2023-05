Deportes Puerto Montt entrega excelentes noticias sobre Pablo Soto, jugador diagnosticado con cáncer de tiroides luego de realizarse unos exámenes en las costillas. La operación del futbolista de 28 años fue un éxito y se confirmó que su recuperación avanza de manera positiva.

“El día de hoy, nuestro jugador Pablo Soto, operado el pasado viernes 26 de mayo, se realizó una evaluación en la que se comprobó su positiva evolución”, informaron desde el club puertomontino sobre Soto, quien tuvo su formación como futbolista en Colo Colo.

“Pablo fue dado de alta el lunes y continuará su recuperación en casa, esperando comenzar cuánto antes el reintegro deportivo”, celebraron. Además, compartieron una imagen del jugador en la clínica de Puerto Montt con una amplia sonrisa.

Poco después de que se conociera su diagnóstico, Soto había explicado que “entre los tipos de cáncer, es el de mejor pronóstico, con una operación que no tendría mayores problemas, según me explicaron los doctores. Me han dicho que esté tranquilo y que voy a volver a jugar”.

“Voy a quedar con medicamentos y en un tiempo más será como si nunca hubiese sucedido. Fue un poquito chocante, pero los doctores en todo momento me tranquilizaron. Suena feo, pero no lo es tanto. Podría retomar mi vida normal y volver al fútbol”, dijo el 15 de mayo.

Ahora, sólo queda esperar que Soto se reincorpore a las prácticas de Puerto Montt y siga sin problemas su carrera deportiva. De acuerdo a lo que él mismo manifestó hace unas semanas, puede retomar la acción dentro de un mes y volver así a la competencia en el segundo semestre.