La ANFP confirmó el fixture de la Primera B 2025, que contará con Deportes Concepción. El León de Collao fue declarado campeón de la categoría luego de que el Tribunal de Disciplina le restara puntos a Deportes Melipilla, que había ganado el título en cancha, por el no pago de cotizaciones previsionales.

Con eso definido, la segunda categoría del fútbol chileno tiene todo listo para comenzar. Aún falta conocer días y horarios, pero la ANFP confirmó que el torneo de Primera B 2025 comenzará el fin de semana del 23 de febrero, una semana después del inicio del Campeonato Nacional.

En la primera fecha se enfrentarán San Luis vs Dep. Antofagasta, Cobreloa vs U. San Felipe, Magallanes vs Dep. Recoleta, Dep Copiapó vs Santiago Morning, San Marcos de Arica vs Curicó Unido, Dep. Santa Cruz vs Rangers, Santiago Wanderers vs U. de Concepción y Dep. Concepción vs Dep. Temuco.

Más adelante, la fecha 6 contará con el Clásico del Maule, que enfrentará a Rangers contra Curicó Unido (13 de abril). Se volverán a encontrar en la fecha 21 (17 de agosto). El Clásico Metropolitano entre Magallanes y Santiago Morning será en la fecha 12 (1 de junio) y la fecha 27 (12 de octubre).

El fixture de la Primera B 2025

¿Cuándo comienza la Primera B 2025?

