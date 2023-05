El jugador de Everton, Rodrigo Echeverría, es uno de los nuevos seleccionados por Eduardo Berizzo para el microciclo de La Roja. En una actividad de la selección chilena, habló acerca de la convocatoria y dejo caer pistas sobre su futuro en el club viñamarino, en medio de rumores sobre su arribo a la Liga MX.

“Agradecido por la oportunidad de poder mostrarme. Vengo haciendo las cosas bien y me he ganado esta convocatoria con esfuerzo. Todo jugador está ilusionado con eso. Tengo que seguir haciendo las cosas bien, esforzándome y aprovechar la oportunidad”, comenzó el ex Universidad de Chile.

Echeverría advirtió sobre el cambio de exigencia que se vive al entrenar con La Roja, y el alto nivel deportivo con que compiten los convocados para ganarse el puesto.

“Sin duda cambia la intensidad de entrenamiento en la selección, a lo que es el club, porque cada uno se va a mostrar y dar lo mejor de sí, así que se eleva el nivel, se está más concentrado y se busca responder a la confianza del profe. Cada jugador se prepara al 100 por ciento para dar lo mejor y eso se ve”, comentó el defensor de 28 años.

El futuro de Echeverría en México

El “20” del club histórico de Viña del Mar mostró un gran nivel en el Campeonato Nacional y es pretendido por varios equipos, pero aún no dictamina su futuro. Desde el Grupo Caliente, conglomerado a cargo de Xolos, Querétaro y Dorados, ya ofertaron por Eche, pero no llegaron a acuerdo con Everton, por lo que se presume que volverán a intentarlo en los próximos días.

Cuando se le preguntó por su futuro en Everton y una eventual salida al fútbol mexicano, comentó: “Si bien estoy mentalizado en lo que es el microciclo, después tengo que volver a Everton y toca ver lo que depara el futuro. Espero seguir haciendo las cosas bien, si hay algo lo verá mi representante, yo estoy muy contento por lo que estoy haciendo”.