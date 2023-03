Leonardo Véliz se refirió en duros términos contra Jaime Pizarro tras el nombramiento del Kaiser como nuevo ministro de deportes en el gobierno de Gabriel Boric. Una de las figuras del Colo Colo 73 disparó con toda contra el ex volante, afirmando que en la vida se ha movido para nunca quedar mal con nadie.

En charla con el programa La Tribuna de Radio Inicia el Pollo afirmó que “Pizarro es un tipo al que hay que felicitar, porque no cualquiera está bien con todo el mundo. Yo lo defino como un ‘Hombre Corcho’, porque nunca ni bajo ninguna circunstancia él se va a hundir. Está siempre bien con todos, porque nunca se juega, nunca arriesga juicios y es un pusilánime de primera”.

“Tengo un amigo que un día, conversando precisamente acerca de Jaime Pizarro, me dijo que no debieran decirle más el ‘Kaiser’, que más bien debieran decirle el ‘Gato’, porque como lo tiren y desde donde lo tiren, siempre cae parado. Pero para todo el mundo alguien así es un caballero. Si se habla de ‘Gato’, me quedo con el ‘Gato’ Gamboa, que en dictadura estuvo preso y hasta fue torturado, pero él se mantuvo firme en sus principios y murió de viejo, pero muy digno”, agregó.

En ese sentido, el Pollo declaró que “podrán decir que hablo de envidia, pero aclaro de inmediato que no le tengo envidia a él ni a nadie. A estas alturas de mi vida no tengo aspiraciones políticas ni deportivas”.

“Sólo quiero decir que le celebro la astucia que tiene para ubicarse siempre bien y con todo el mundo. ¡Mójate el potito alguna vez, Pizarro…! Declárate de izquierda o de derecha, pero juégate alguna vez por algo, que tampoco es pecado”, agregó.

Para finalizar, Véliz comparó a Pizarro con Arturo Salah, afirmando que “es la mejor analogía que se puede hacer respecto de estos dos personajes. Efectivamente, son muy parecidos, cortados por la misma tijera. Les hace la ropa el mismo sastre. Los dos pertenecen al club de los ‘Hombres Corcho’”.