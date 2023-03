DT de Chimbarongo aspira a dar la sorpresa ante la U: "Queremos competir y no tan sólo participar"

Los sueños en la vida se cumplen y Chimbarongo FC lo está disfrutando.Hace pocos días se realizó el sorteo de la Copa Chile 2023 donde dejó interesantes duelos. Uno de ellos es el choque que animarán "Los del Mimbre" frente a la Universidad de Chile, partido que está pactado para el próximo viernes 7 de abril en horario y estadio aún por definir.

La escuadra que actualmente milita en la Tercera División A y que es dirigida por Rodrigo Quezada (32), ya trabaja pensando en lo que será el histórico partido ante uno de los equipos más grandes del país. Nunca durante su historia el conjunto de Chimbarongo participó de la Copa Chile y enfrentó a un equipo de la máxima categoría en un duelo oficial, por lo que el partido ante los universitarios marcará un antes y un después en la historia del club.

En conversación con Redgol, el entrenador de Chimbarongo FC se mostró optimista ante el partido que disputarán frente al cuadro universitario, donde profundizó que será el mayor desafío de su carrera y aspira a dar la sorpresa en el certamen.

"Fue un sorteo que no lo esperábamos pero también con mucha emoción y con mucha alegría porque para nosotros como cuerpo técnico y para la gran mayoría de nuestros jugadores es el mayor desafío de nuestras carreras y por supuesto que aquello genera mucha expectación, mucha emoción pero también un sentido de responsabilidad porque queremos competir, no queremos tan sólo participar, queremos estar a la altura de lo que signfica una llave de Copa Chile ante uno de los equipos más grandes del país", señaló el estratega.

Ante los objetivos, el joven entrenador destacó que "debemos ser un equipo competitivo. Sabemos que la principal responsabilidad en esta llave la tienen los equipos de Primera División pero nosotros queremos demostrar que tenemos futbolistas que son capaces de competir ante cualquier rival. No vamos a entregarnos. Una de las grandes cosas que hemos trabajado con nuestro plantel es creer en sí mismo, en sus propias capacidades, en ser valientes, y desde ahí creemos que podemos dar una sorpresa. Lo decimos con mucha humildad, porque sabemos lo que significa la Universidad de Chile pero trabajamos pensando en que podemos. Si no fuera ese nuestro discurso no estaríamos acá. Estamos para competir y si nos acercamos a nuestra mejor versión podemos hacerle daño a la U".

Un partido histórico

Chimbarongo FC está ad portas de disputar el partido más importante de su historia, cuando se midan el próximo viernes 7 de abril ante la Universidad de Chile en un partido único correspondiente a la zona sur de la Copa Chile.

Ante esto, Rodrigo Quezada señaló que "nosotros trabajamos pensando que estamos en la máxima categoría y en ese sentido tratamos de transmitirle a nuestros jugadores una sensación o un sentido de rebeldía, en el sentido que nosotros queremos ser los mejores, trabajamos para ser los mejores y también en ese sentido tenemos que enfrentar a los mejores con la convicción de que podemos ganarles. Debemos creer en nosotros, en nuestro trabajo y en nuestras capacidades"

Por último, destacó la unión que existe en el club y la pide a la hinchada "que disfruten esta instancia histórica que se está dando para la comuna de Chimbarongo, que lo vivan como tal, que nos acompañen y nos hagan sentir su cariño que va a ser fundamental. Que crean en los jugadores que están representando a la institución. Trabajamos día a día para que la hinchada se sienta orgullosa de nosotros y sobre todo representados", cerró el estratega.