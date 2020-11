Karen Araya furiosa: exige pantalla para el Campeonato Femenino en la televisión

La seleccionada chilena y actual mediocampista de Santiago Morning, Karen Araya, desató su furia en redes sociales para exigir más espacios para el fútbol femenino.

Desde hace algún tiempo son varias las voces que exigen pantalla para el campeonato femenino, pero los hinchas deben conformarse con transmisiones a través de streaming por Facebook o YouTube.

“¿Qué esperan los canales de TV? Hoy hubo tres partidos de fútbol femenino: Colo Colo vs. U. de Concepción, mil personas mirando”, publicó Araya.

Agrega: “Puerto Montt vs. Wanderers, mil personas mirando. Ahora Everton vs. Audax Italiano, mil personas mirando. ¿El fútbol femenino no vende?”.

Este reciente fin de semana se dio el vamos al Campeonato Femenino de Primera División en medio de las críticas hacia la ANFP por la demora en reanudar la actividad, mientras el torneo masculino volvió a las canchas hace ya varias semanas.

Cabe recordar que el fútbol femenino en Chile se ganó en cancha sus derechos con el Mundial sub 20 de 2008 como el primer gran antecedente, un proceso que de paso le entregó nuevos estadios al balompié criollo.

La irrupción de Christiane Endler, actualmente en el Paris Saint-Germain y considerada entre las mejores arqueras del mundo, puso a las seleccionadas nacional en la órbita planetaria. Hoy son varios los nombres que militan en el extranjero.

Y como olvidar la Copa América de 2018, en la que Chile finalizó subcampeona y clasificada al Mundial de Francia 2019, la primera cita planetaria a nivel adulto en la historia de la Roja con el repechaje a los Juegos Olímpicos aún por definir.