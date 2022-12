El 2022 ya llegó a su fin, y los futboleros ven con gran ilusión lo que pueda pasar en el 2023 y esperan ansiosos por las distintas competencias que se tomarán la agenda del fútbol tanto en el plano nacional como internacional en los próximos 12 meses que ahora comienzan. Un nuevo año que tendrá la vara alta para competir con el que se nos va.

Colo Colo bajó la estrella 33, Arturo Vidal ganó la Copa Libertadores con Flamengo, el Real Madrid ganó La Liga de España y su decimocuarta Champions League, pero el Mundial de Qatar 2022 se robó todas las miradas a fin de año, donde Lionel Messi cumplió su gran sueño y le dio su tercera Copa del Mundo a Argentina. Así, se viene un cargado calendario.

El calendario futbolero de enero a diciembre

Los fanáticos del balompié esperan ansiosos que arranque un nuevo año. Y a pesar de que ahora hay que esperar otros cuatro años para ver una nueva Copa del Mundo de la FIFA igualmente habrán varias competencias muy interesantes que seguir de enero a diciembre.

El primer mes del 2023 arrancará con las eliminatorias de 32 en la Copa del Rey, donde el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo jugará ante el modesto CD Ibiza en el Estadio Palladium Can Misses, y también tendrá la Supercopa de Chile entre el Cacique y Magallanes, un duelo muy esperado.

En febrero se jugará el Mundial de Clubes, con un posible nuevo choque entre el Real Madrid y Vidal en el horizonte, y también se dará inicio a la primera fase de la Copa Libertadores, donde verán acción Curicó Unido y Magallanes. También habrá repechaje para el Mundial de Fútbol Femenino, donde Chile se la jugará toda.

Superclásicos en el fútbol chileno, inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, final de la UEFA Champions League y una amplia variedad de otras competencias se tomarán el calendario 2023, y aquí en RedGol preparamos el listado en detalle para que desde ya los agendes.

El calendario 2023 del fútbol

Enero

- Copa del Rey España (Eliminatoria de 32 del 3 al 5 / CD Ibiza vs Real Betis)

- Copa de Naciones del Golfo (6 al 13)

- Supercopa de España (11 al 15)

- Campeonato Africano de Naciones (13 al 4 de febrero)

- Supercopa de Chile (15)

- Supercopa de Italia (18)

- Sudamericano Sub 20 en Colombia (19 al 12 de febrero)

- Inicio del Campeonato Nacional 2023 (Fin de semana del 22)

Febrero

- Mundial de Clubes de la FIFA (1 al 11)

- Inicio primera fase de Copa Libertadores (8)

- Repechaje del Mundial Femenino (22) Chile vs

- Premios The Best de la FIFA (27)

Marzo

- Inicio de la Copa Sudamericana (8)

- Superclásico: Colo Colo vs Universidad de Chile en el Estadio Monumental (12)

Abril

- Inicio fase de grupos Copa Libertadores (5)

- Duelos de ida de cuartos de final UEFA Champions League (11 y 12)

- Duelos de vuelta de cuartos de final UEFA Champions League (18 y 19)

Mayo

- Final de la Europa League (31)

- Semifinal ida UEFA Champions League (9 y 10)

- Semifinal vuelta UEFA Champions League (16 y 17)

Junio

- Final de la Conference League de la UEFA (7)

- Final de la UEFA Champions League (10)

- Nations League de la UEFA (14 al 18)

- Copa de Asia (16 al 16 de julio)

- Copa de Oro de la Concacaf (26 al 16 de julio)

- Inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Julio

- Mundial de Fútbol Femenino en Australia y Nueva Zelanda (20 de julio al 20 de agosto)

Agosto

- Inicio de la Premier League 2023/24 (12)

- Desarrollo y final del Mundial Femenino

Septiembre

- Superclásico: Universidad de Chile vs Colo Colo en estadio por definir (3)

Octubre

- Juegos Panamericanos Santiago 2023 (20 al 5 de noviembre). Juega la selección chilena masculina (Sub-23 con tres excepciones mayores) y la femenina (adulta).

- Final de la Copa Sudamericana (28)

Noviembre

- Final de la Copa Libertadores (11)

Diciembre

- Final del Campeonato Nacional 2022 (programado para el fin de semana del 10)