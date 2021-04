Melipilla vs Palestino | Día, hora, canal y cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido entre potros y árabes por el Campeonato Nacional

Irreconocible ha estado Palestino en este arranque de temporada. Los dirigidos por José Luis Sierra no han podido mostrar el fútbol que exhibieron en el tramo final del Campeonato anterior donde estuvieron cerca de acceder a la Copa Libertadores. A pesar de no poder cumplir el último objetivo, dejó buenas sensaciones en el paladar que no ha podido replicar en las primeras tres fechas

Si bien los de Colonia pudieron pasar a la fase de grupo en la Sudamericana, en el plano local las cosas no han estado bien. Con tres fechas transcurridas, solo suman un punto, siendo el último antecedente un empate ante Everton, en un partido que parecía estar en el bolsillo, pero los ruleteros rescataron un punto sobre la hora.

Ahora, deberán verse las caras con Melipilla en busca de la primera victoria para no quedarse atrás en la tabla de posiciones. En lo que respecta a los potros, estos vienen de una importante y contundente victoria ante Unión Española en condición de visita en el estadio Santa Laura.

El último partido entre ambos equipos por la Primera División fue en el Clausura 2008. En esa instancia, fueron los árabes quienes se quedaron con la victoria tras imponerse por 2-0 en condición de local.

El partido se disputará en el Municipal de La Pintana.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Melipilla vs Palestino por el Campeonato Nacional?

Melipilla vs Palestino juegan este viernes 16 de abril a las 15:30 hrs.

Los dirigidos por John Armijo vienen de derrotar a Unión Española en Santa Laura. Foto: Agencia UNO.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Melipilla vs Palestino?



El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Melipilla vs Palestino?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports, TNT Sports GO y en Zapping.