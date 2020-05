Cristián Caamaño y Francisco Sagredo: "El fútbol chileno está en una crisis terminal"

El programa Deportes de Radio Agricultura analizó la dura crisis que atraviesa el fútbol chileno con las renuncias del directorio de la ANFP y la probable próxima salida del presidente de Quilín, Sebastián Moreno.

La casa del fútbol chileno atraviesa lo que muchos han calificado como un golpe de Estado de la oposición a Moreno y nuevamente la ANFP hace aguas como tantas veces con los timoneles de las últimas décadas.

“Me dice uno de los presidentes que Moreno pidió seguir hasta diciembre, pero sabe que se acabó su período en la ANFP. Pero esa situación no es viable bajo ningún punto de vista La gente no sabe, pero el presidente de cada federación recibe 20 mil dólares de viático Conmebol… un sueldo. Más de 16 millones de pesos”, sostuvo Francisco Sagredo.

De ahí en adelante tomó la palabra Cristián Caamaño, quien entre otras cosas abordó la incapacidad de Moreno para llevar las riendas del fútbol chileno y explicó por qué de una vez por todas la ANFP y la Federación deben ser paralelos y no dos organismos que funcionan como uno solo.

“Hay situaciones urgentes con esta sensación de desgobierno e ingobernabilidad. ¿Con qué espalda va a negociar estos temas: el CDF, recuperar los dineros de Mediapro, generar consensos para la vuelta al fútbol? Si hoy él no genera consensos como presidente de la ANFP”, lanzó de inicio Caamaño.

Agregó: “cómo se para frente a los clubes para determinar la fecha de regreso de la actividad. Es imposible que pueda sostenerse hasta diciembre. No existe un Harold Mayne-Nicholls 2007, salvo Juan Tagle, que no sé si esté dispuesto a agarrar el fierro caliente”.

Siguió complementando: “hoy la crisis del fútbol chileno es muy parecida a la de esos años, con una selección adulta envuelta en el escalando del Puertordazo, con Mayne-Nicholls tomando las riendas y castigando jugadores, después se enredó con el beneficio de la selección. A lo que voy es que si no tienen un dirigente con esa espalda y personalidad, es muy difícil sostener la actividad porque ahora no son los viejos dirigentes que se reunían en un café. Hay tipos con mucho dinero, y no todos son chilenos, hay mucha inversión extranjera en los clubes que tienen otra visión del negocio y no están por modernizar la actividad, están por copiar modelos como los argentinos y el mexicano, donde se permiten los palos blancos. Existen dirigentes que están en dos clubes, en Primera A y Primera B. Eso tiene que ser investigado y analizado por el directorio. No puede ser que el fútbol chileno esté en manos de representantes de jugadores. La ley lo permite, no están en ilegalidad, pero las sociedades anónimas deportivas tenían un espíritu que se perdió”.

“Ese modelo sirvió para el desembarco de gente que pudiera sanear las arcas de los clubes, pero esas sociedades anónimas necesitan transparencias. Algo que ha intentado hacer la Católica, lamentablemente no ha podido ser repetirse y hay modelos que fracasan como los de Colo Colo y la U. Miren todas las deudas que acumulan año tras año Azul Azul y Blanco y Negro. Y repiten los errores”, añade.

Sentenció que “el fútbol chileno está en una crisis terminal, basta de Federación y ANFP bajo la misma cabeza, eso se tiene que separar de una vez por todas y que el famoso dinero de la Conmebol se reparta mitad al presidente la Federación y mitad ANFP. No puede haber una persona a cargo de dos organismos. No puede estar el fútbol liderado por dos entes que tienen dos tareas distintas. La selección no puede estar a cargo de la ANFP, si eso depende de la Federación”.