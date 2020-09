Claudio Maldonado le pasa el balón a la U: “Ellos tienen la presión por todos los años sin vencer a Colo Colo”

Solo quedan unos días para que el partido más importante del fútbol chileno comience, porque este domingo se disputará la versión 187 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

En ese sentido, el retirado volante Claudio Maldonado, quien asumirá el cargo de ayudante técnico de Red Bull Bragantino, conversó con DaleAlbo sobre este partido y aseguró que “ambos equipos llegan en igualdad de condiciones”.

“Yo creo que ambos llegan en igualdad de condiciones. Ninguno de los dos mostró cosas buenas. Los dos llegan en un momento que quieren mejorar, que están poniéndose a punto. Lógicamente la presión la tiene Universidad de Chile, por todo estos años sin poder vencer a Colo Colo”, mencionó.

En la misma línea complementó que “Colo Colo está en una situación mucho más confortable, con más confianza por todos estos años, pero futbolísticamente llegan en igualdad”.

Pero eso no fue todo, porque también se dio el tiempo para recordar su época como futbolista y las diferencias que existen en los Superclásicos que le tocó disputar en comparación a los actuales.

El retirado volante vistió en dos etapas la camiseta del Popular: 1998 al 2000 y 2014 al 2015. (FOTO: Agencia Uno)

“Eran más difícil, porque habían jugadores de mucho recorrido. Yo, Luis Mena y Chamagol éramos los más pequeños. Había una categoría muy alta. En la U estaba Leo Rodríguez, Castañeda, etc. En Colo Colo también, Coto Sierra, Espina, etc. Para mí, que era más joven, no me podía equivocar con tremendos cracks. Lo recuerdo con una forma especial. Lo único que uno piensa es en no perder. Desde chico nos inculcan que no podemos perder”, sentenció.

Recordemos que el partido entre la U y el Cacique está programado para las 14:00 horas de este domingo, que se disputará sin público en el Estadio Nacional, y que podrás seguir todos los detalles junto al equipo de RedGol.