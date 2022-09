Claudio Bravo reveló lo duro que fue el proceso vivido en el Real Betis semanas atrás. El arquero reconoció que, de no haber seguido en el club, pudo retirarse.

"O me quedaba aquí o se acababa mi carrera": Claudio Bravo revela el drama por los problemas con su inscripción en el Real Betis

Claudio Bravo tuvo un arranque de temporada complicado, pero no dentro, sino que fuera de la cancha. El arquero chileno fue uno de los últimos inscritos por el Real Betis en La Liga de España, lo que lo llevó a perderse las primeras fechas y a tener su futuro colgando de un hilo. Incluso, meditando el retiro.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini fue uno de los afectados por las reglas de masa salarial en el fútbol español, lo que lo llevó a realizar varios cambios internos. Algunas ventas de última hora y contratos con menor valor fueron parte de la estrategia para poder sumar a sus figuras al plantel.

Claudio Bravo era uno de los jugadores que estaba pendiente y, a solo horas del cierre del mercado de pases en Europa, logró ser inscrito. Esto puso fin a un duro periodo para el guardameta, quien reconoció que no lo pasó nada de bien.

En conversación con Canal Sur Radio, el arquero se sinceró sobre todo lo ocurrido. "Tuve la posibilidad de salir. O me quedaba aquí o se acababa mi carrera. Estamos muy cómodos y lo otro no me agradaría", lanzó.

El momento que atravesó con los problemas de inscripción hizo que algunos clubes intentaran llevárselo del Betis, pero ese no era el deseo de Claudio Bravo. "No voy a mentir, hubo un par de ofertas para salir pero las desechamos. La familia es muy importante para mí y está feliz aquí".

En esa misma línea, el portero enfatizó en que fue difícil no poder jugar, aunque siempre estuvo tranquilo con la dirigencia para arreglar el problema. "Lo pasé mal por cuanto uno quiere entrenar y jugar, pero tenía la confianza en el club de que se iba a solucionar".

Claudio Bravo no piensa en moverse del Betis, incluso hasta su retiro

Claudio Bravo ha tenido una tremenda carrera en Europa, pasando por clubes como la Real Sociedad, Barcelona y Manchester City. Sin embargo, parece ser en el Real Betis donde encontró su lugar en el mundo, al punto de pensar en que sea su última parada como profesional.

"Me mantiene vivo ver el estadio lleno y la presión que te da ver a la afición. Tengo la mente puesta aquí, estaría feliz si me quedo aquí. Estamos muy cómodos", señaló. "Es un buen club, vestuario y cuerpo técnico increíbles, y el plano familiar. Eso es lo que me mantiene activo".

Finalmente y ya pensando en su futuro, Claudio Bravo no descartó que sea el Betis el club en el que cuelgue los guantes. "Siendo sincero, si es aquí, seguiré y ya se verá si es posible. Pero es más complejo seguir si no es así. Tengo otras opciones más allá del fútbol", cerró.