Clásico Porteño entre Santiago Wanderers y Everton se jugará en el Estadio Nacional

Ya es oficial: el Clásico Porteño entre Santiago Wanderers y Everton se trasladará a la Región Metropolitana y se jugará en el Estadio Nacional ante la imposibilidad de contar con el Elías Figueroa Brander.

Así lo anunció el propia cuadro caturro en sus redes sociales: "¡Confirmado! Ante la imposibilidad de contar con el EFB y las consecuencias en el fixture de una posible suspensión, el #ClásicoPorteño se traslada al principal reducto deportivo del país. SW vs Everton se jugará este domingo 13 de diciembre a 19:15 horas en el Estadio Nacional".

Santiago Wanderers no podrá hacer de local en su casa, debido a que el Elías Figueroa Brander es sede del Sudamericano Seven De Rugby que se disputará el 12 y 13 de diciembre. Ante esto, y para no tener problemas con el fixture, el Decano recibirá al cuadro ruletero en el coloso de Ñuñoa, este domingo a las 19:15.

Un detalle no menor para esa jornada será que el Estadio Nacional recibirá dos encuentros de Primera División el mismo día. Universidad de Chile recibe a Deportes Iquique a las 10:30 horas y horas más tarde se jugará el Clásico Porteño.

Es por esto que se necesitará una revisión profunda entre ambos partidos para cumplir con los protocolos sanitarios que exige el Campeonato Nacional, como la higienización de los camarines, bancas (que hoy son las galerías), etc.