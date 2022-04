Unión Española estuvo a poco menos de cuatro minutos de llevarse los tres puntos ante Cobresal para montarse en el liderato del Campeonato Nacional, pero el doblete de Gastón Lezcano en la recta final hizo que todo terminara igualado 2-2, dejando a los hispanos empatados con Colo Colo en la cima con 21 unidades.

Para el entrenador de los de Santa Laura, César Bravo, el resultado terminó siendo justo en un compromiso en el que la lluvia fue una de las grandes protagonistas. "Fue un buen partido, difícil, cada uno en su estilo. Tuvimos que revertir situaciones, arriesgamos más de la cuenta, cambiamos el sistema pero lamentablemente no pudimos sostener el 2-1 ante un rival peligroso", afirmó.

"Queríamos ganar, teníamos todas las posibilidades para escaparnos, pero también pasa por el rival de enfrente. Lamentablemente no pudimos conseguir el resultado que nosotros queríamos. Las condiciones hicieron pesada la cancha, la posesión y progresión que queríamos tener pero te insisto, es un merecido empate", puntualizó.

Sin embargo, el estratega no se queda con el sinsabor del resultado sino que aplaude lo hecho por los suyos. "Queríamos algo más. Nosotros tenemos que aprender de esto pero no tengo nada que reprochar a mis jugadores, me quedo con eso, que haya sido un lindo espectáculo", manifestó.

Será una semana larga para Unión Española que no jugará sino hasta el próximo sábado 7 de mayo cuando visite a O'Higgins por lo que Bravo espera recuperar jugadores tocados y reanudar su lucha por el título.