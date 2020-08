Lleno de sorpresas: así está quedando el cuadro de los cuartos de final de la Champions League

La Champions League volvió con todo, y con muchas sorpresas, porque el cuadro de cuartos de final se está armando.

Dos equipos favoritos quedaron eliminados, porque Real Madrid y Juventus ya no siguen en la Liga de Campeones, luego de caer ante Manchester City y Olympique de Lyon, respectivamente.

De esta forma, hay muchos equipos "chicos" en cuartos, porque a los dos clasificados de este viernes se suman otras sorpresas, como Atalanta y RB Leipzig.

El City dejó eliminado a Real Madrid - Getty

Aún resta definir dos series, porque este sábado Bayern Múnich intentará completar la tarea contra Chelsea, ya que tiene una ventaja de 3-0 y define en Alemania.

Mientras que Barcelona y Napoli también quieren avanzar, luego del 1-1 que alcanzaron en la ida.

Cuartos de final Champions

Atalanta vs, PSG, 12 de agosto

RB Leipzig vs Atlético Mafrid, 13 de agosto

Napoli-Barcelona vs Chelsea-Bayern Múnich, 14 de agosto

Manchester City vs Olympique de Lyon, 15 de agosto.