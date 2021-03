Liverpool vs RB Leipzig | Día, horario y canal para ver la vuelta de los octavos de Champions League

Este miércoles continúa la ronda de los dieciséis mejores de la Champions League, en el marco de los encuentros de vuelta se realizará un partidazo entre Liverpool y el RB Leipzig de Alemania en Anfield.

En el duelo de ida disputado en terreno neutral por las restricciones sanitarias del gobierno alemán, los ingleses fueron amplios dominadores y derrotaron al cuadro de la bebida energética por un marcador de 2-0, los autores de los goles fueron Mohamed Salah (53’) y Sadio Mané (58’).

Para este encuentro de vuelta, el Liverpool llega mejor posicionado que su rival por el resultado de ida, no obstante, en lo que respecta a presente no es así, debido a que los reds no lo están pasando bien en Premier League, a pesar de ser los últimos campeones esta temporada ha sido una pesadilla sufriendo con el nivel mostrado durante las últimas fechas, en los últimos cinco encuentros del torneo inglés han caído en cuatro oportunidades.

El RB Leipzig por su parte deberá trabajar mucho para dar vuelta el marcador de ida, no obstante, buscarán aprovechar el bajón futbolístico de los hombres de Liverpool y dar la gran sorpresa eliminando a un equipo que hasta hace un par de semanas atrás era el gran favorito a coronarse nuevamente como campeón de la Champions League.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Liverpool vs RB Leipzig por la vuelta de los octavos de final de Champions League?

Liverpool vs RB Leipzig juegan este miércoles 10 de marzo a las 17:00 hrs de Chile

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Liverpool vs RB Leipzig?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Liverpool vs RB Leipzig?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Fox Play.