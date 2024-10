La definición del Campeonato Nacional 2024 está en su recta final restando sólo dos fechas. Colo Colo aventaja a la U por dos puntos y tiene la primera opción al título, pero las cosas pueden tomar otro color de modo impensado, esto tras la decisión tomada por la dirigencia de Universidad de Chile.

Es que Azul Azul denunció a Colo Colo ante la ANFP por la irrupción de un funcionario con dispositivo electrónico en el duelo de Huachipato en la zona de la banca, cuando el entrenador Jorge Almirón estaba suspendido. En el Chuncho esperan comprobar que el técnico le dio órdenes a sus jugadores, con el fin que le quiten los puntos al Cacique.

En Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo explicó reglamento en mano que “el Artículo 55 dice que en el evento que el director técnico titular de un determinado club estuviere suspendido por sanción impuesta por el tribunal, tal club no podrá tener ni utilizar en la banca de suplentes ningún elemento de comunicación, audiovideo ni computacional, cualquiera sea su denominación. La infracción a esta disposición será considerada desacato y se aplicarán las sanciones contempladas por éste'”.

Agrega que “‘en caso de desacato, el tribunal deberá aplicar al infractor el doble de la sanción impuesta, además si el desacato consiste en la participación de algún jugador o técnico que estuviese impedido de actuar, el club perderá el o los puntos en disputa que hubiese obtenido”.

Castigo de puntos, pero difícil de comprobar

Sagredo expone que de igual forma “es casi imposible comprobar que estaba en conversación con Almirón”, mientras Juan Cristóbal Guarello agregó que “ahí es donde hay que comprobar que estuviera involucrado, o sea, se comprueba que está el dispositivo, pero hay que comprobar que el técnico estaba involucrado”.

Nuevamente Sagredo tomó la palabra: “el dispositivo genera sanción económica, pero si comprueban que el técnico estaba dando instrucciones por ese dispositivo a través de un tercero… (ahí se castiga con puntos). Claro que es imposible de confirmar salvo que hubiera una cámara, lectura de labios”.

¿Almirón dio instrucciones estando suspendido? Es lo que debe probar la U si quiere quitarle puntos a Colo Colo.

En tanto, Guarello consideró que “hay una cosa interesante con respecto a esto: una cosa es el reglamento interno del fútbol chileno y otro el internacional. El TAS en favor de Calera contra Audax fue muy contundente dándole la razón a La Calera, que le habían quitado un punto. Si le llegan a quitar los puntos a Colo Colo y sale campeón la U, quizás en cinco meses más el TAS devuelve los puntos y el campeón es Colo Colo. Si uno ve la imagen de TNT están Loyola, Morón y Almirón en la caseta, y la caseta tiene un mesón que no se ve. ¿Podría haber un teléfono ahí que no se ve, o un walkie talkie, un altavoz?”.

Por último, Pato Yáñez consideró que “lo que hace la U tenía que hacerlo, y quizás Huachipato tiene alguna imagen que le pueda facilitar a la U comprobar que el técnico dio instrucciones, lo que está prohibido y se penaliza con los puntos. Si es así, me parece que la U está en su derecho, si no, no pasa nada”.