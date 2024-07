RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Liverpool vs Arsenal, duelo amistoso que se disputa en Estados Unidos.

Pronósticos Liverpool vs Arsenal: duelo de ingleses en la pretemporada

Liverpool y Arsenal, dos gigantes equipos de la Premier League, se enfrentarán este miércoles en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos, buscando su mejor forma de cara a la temporada.

En la antesala de este duelo plagado de estrellas, nuestro especialista te ofrece los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Liverpool vs Arsenal

Arsenal se llevará la victoria

En la Premier League 2023/24, Arsenal ganó ocho de sus últimos 10 partidos, con un empate y una derrota.

Por su parte, Liverpool tuvo un cierre negativo: perdió dos, empató dos y solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros de liga.

Además, The Gunners no perdió en ninguno de los últimos cuatro enfrentamientos frente a The Reds: ganó dos y empataron dos.

Resultado del partido: Arsenal – 2.57 en Betano

Arsenal anota por duplicado

Arsenal logró anotar dos goles o más en siete de sus últimos nueve partidos en la Premier League 2023/24, mientras que Liverpool sufrió al menos dos tantos en cuatro de sus anteriores cinco compromisos en la Primera División de Inglaterra.

Le marcó dos goles o más a Liverpool en tres de sus anteriores cuatro enfrentamientos.

Goles totales de Arsenal: Más de 1.5 – 2.07 en Betano

Se anotará un gol muy temprano

En cinco de los últimos siete partidos de Arsenal, contando los últimos cuatro de Premier League 2023/24 y los dos amistosos que disputó, hubo goles antes de que el reloj marque el minuto 27 de juego.

En 11 de los anteriores 17 compromisos de Liverpool entre Premier League, amistosos, Europa League y FA Cup, se registraron goles en ese lapso de tiempo.

Gol antes del minuto 27 – 1.87 en Betano

Cuotas en Liverpool vs Arsenal

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Liverpool vs Arsenal: enfrentamientos directos