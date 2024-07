Cuando ingresamos al mundo de las apuestas deportivas, nos encontramos con muchas palabras y términos desconocidos. O bien palabras conocidas pero que significan otra cosa, como “cuotas” y “mercados”, entre otras.

Una de esas expresiones es “rollover”, que según el diccionario significa “darse vuelta”. Si lo vemos en el contexto de cómo funcionan las apuestas rollover, esta definición no es la apropiada. En este artículo vamos a explicarte qué es rollover, los tipos de rollover (x2, x3, x4) y algunas estrategias y recomendaciones.

Además, al ser un término relacionado a los bonos de bienvenida, vamos a contarte cómo funcionan las apuestas rollover para bonificaciones. Sumado a todo eso, te recomendaremos algunas casas de apuestas confiables y legales, con bonos de bienvenida y rollover.

¿Qué es el rollover en las apuestas deportivas?

Empecemos por lo principal: rollover significado en apuestas deportivas. El rollover es la cantidad (mínima) de veces que tienes que apostar un monto determinado. Por ejemplo “rollover x4” significa que tengo que apostar 4 veces el monto indicado (a veces aparece también como “multiplicación x4”).

Ahora bien, ¿En qué situación tendría que apostar un jugador con un rollover determinado? Es decir ¿porque tendría que apostar algo X cantidad de veces? Ahí es donde entran los bonos de bienvenida, seguí leyendo para entender cómo funcionan las apuestas rollover para conseguir bonificaciones.

La mayoría de las casas de apuestas online ofrecen un bono por registro. También llamados “bonos de bienvenida”, son promociones muy “jugosas”, pensadas para atraer nuevos usuarios. Pero no es tan simple, para acceder a estas promociones hay que cumplir requisitos como depósito mínimo, cuotas y, por supuesto, rollover.

Tipos de rollover

Cada operador determina cómo funcionan las apuestas rollover en relación a su/sus bonos y promociones, si son para apuestas deportivas o casino, etc. Veamos algunos tipos de rollover:

Rollover del bono : Cuando el requisito es apostar el dinero del bono.

: Cuando el requisito es apostar el dinero del bono. Rollover del bono más el depósito : Se suman ambos montos y se los apuesta la cantidad de veces indicada.

: Se suman ambos montos y se los apuesta la cantidad de veces indicada. Rollover progresivo : Cuando el número de repeticiones del rollover aumenta a medida que el jugador hace sus apuestas.

: Cuando el número de repeticiones del rollover aumenta a medida que el jugador hace sus apuestas. Rollover combinado: Por ejemplo, un rollover progresivo del bono.

A su vez, como dijimos, puede haber alguna diferencia entre cómo funcionan las apuestas rollover para deportes o para casino. El rollover significado es igual: apostar un número determinado de veces un monto. Sin embargo, en los bonos de deportes suele haber una cuota mínima para las apuestas. Por su parte, los bonos de casino suelen otorgar un porcentaje del cumplimiento del requisito a los diferentes juegos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el bono de Casino de Coolbet los tragamonedas aportan un 100% al requisito, mientras que algunas mesas solo 10%.

La mayoría de estos son de montos importantes, y es claro que la casa de apuestas no los va a “regalar” así nomás. Pero no es complicado, solo tienes que prestar mucha atención a los términos y condiciones de cada bono. En cada casa de apuestas hay una sección de promociones que explica cómo acceder a sus bonos y cómo funcionan las apuestas rollover.

Estrategias y recomendaciones sobre el rollover

Ahora que ya respondimos a la pregunta de qué es rollover y vimos los tipos que existen, podemos profundizar en el tema. Rollover no es sólo apostar repetidas veces, existen estrategias para que tus apuestas sean efectivas a la hora de cumplir ese requisito.

Primero, ya lo dijimos pero no está demás repetirlo, es muy importante leer los términos y condiciones. Generalmente, varían de casa de apuestas a casa de apuestas, inclusive, un mismo operador puede cambiar las condiciones de su bono. Quizás un amigo te contó cómo accedió a un bono en su casa de apuestas favorita y resulta que cuando tu intentas hacer lo mismo, los términos cambiaron. Antes de hacer tu registro y primer depósito, chequea la página del operador, para no perderte la promoción.

Una vez que hayas elegido una casa de apuestas y leído los términos y condiciones, podrás decidir de cuánto será tu primer depósito. Esto es importante, ya que, muchas veces el bono es un porcentaje de tu depósito inicial (generalmente el 100%). A su vez, el monto del rollover se calcula también en función de tu primer ingreso de fondos, así que decide esa inversión estratégicamente.

¿Ya decidiste de cuánto será el depósito para recibir la bonificación? Verás que muchas veces hay un tiempo determinado para cumplir los requisitos. Asegúrate de que podrás cumplirlo, registra las fechas y todas las apuestas que vayas haciendo. Llevar el control de tus jugadas te ayudará a monitorear tu progreso y saber cuánto te falta para asegurar la bonificación.

A continuación, y aquí más enfocados en apuestas deportivas, presta atención al requisito de cómo funcionan las apuestas rollover en ese bono en particular. Estas suelen tener cuota mínima, y es conveniente que intentes hacer apuestas “seguras” y diversificadas, recuerda que son apuestas para liberar un beneficio. Hazlo con cuidado e inteligentemente.

Por último, en el caso de los bonos de casino, debes estar atento a los porcentajes que brinda cada tipo de juego, para no desaprovechar apuestas.

Ciertamente, cuánto quieras depositar, arriesgar y cómo lo hagas dependerá únicamente de ti. Chequea las diferentes casas de apuestas, sus bonos, indaga e investiga antes de tomar tus decisiones para que puedas aprovechar un buen premio.

¿Cómo funcionan los bonos de bienvenida con rollover?

Siguiendo con el análisis de cómo funcionan las apuestas rollover para liberar los bonos de bienvenida, te resumimos los puntos más importantes. Es importante resaltar que no hay un tipo único de bono de bienvenida. Cada casa de apuestas toma las decisiones sobre cuánto será la bonificación y cuáles son los requisitos.

Sin embargo, existen algunas características comunes a la mayoría de los operadores. Para ilustrar cómo funcionan las apuestas rollover y los bonos de bienvenida, tomaremos una casa y su bono como ejemplo.

Bono de bienvenida para deportes de EstelarBet:

Bono del 100% del primer depósito. Mínimo de depósito de $5.000 CLP, máximo de la bonificación $200.000. Cuota mínima de 1.60 en apuestas simples o combinadas, rollover x8. Cada apostador cuenta con 14 días para cumplir el requisito y liberar el bono.

Por ejemplo, haciendo un primer depósito de $10.000, recibimos un bono de $10.000. En el caso de EstelarBet, el requisito es apostar el dinero del bono en rollover x8, esto quiere decir apostar $80.000 en cuotas de no menos de 1.60.

Casas de apuestas más confiables con bonos con rollover

Sabemos que en el último tiempo el número de casas de apuestas online en Chile aumentó y que hoy son varias las posibilidades. A la hora de elegir, como jugadores hay que tener muchas cosas en cuenta. Una de las principales es, sin duda, que sean casas de apuestas confiables, ya que existen siempre casas de apuestas que no operan dentro de las regulaciones del país.

Otra de las características que se tiene en cuenta a la hora de elegir operador es el bono de bienvenida que ofrece. En la siguiente tabla te dejamos lo que consideramos las casas de apuestas más confiables y sus bonos de bienvenida. Recuerda estar atento a cómo funcionan las apuestas rollover para no desperdiciar tu primer depósito y su bonificación.

Casa de apuesta Bono Requisito Rollover RojaBet $200.000 CLP + 50 free spins Apuesta cuota mínima 1.70 rollover x8 EstelarBet $200.000 CLP Apuesta cuota mínima 1.60 rollover x8 Betano $150.000 CLP Apuesta cuota mínima 1.40 rollover x5 1xbet $200.000 CLP Apuesta cuota mínima 1.65 rollover x5

Pros y contras del Rollover

¿Cuáles son los beneficios y cuáles los peligros del rollover? Lo principal es entender que el rollover no es indispensable para hacer apuestas o jugar en casino, si no un requisito para las bonificaciones y promociones. Si todavía no te sientes seguro de saber cómo funcionan las apuestas rollover, puedes seguir haciendo tus jugadas online sin preocuparte por esto.

Ahora bien, si quieres sacar el máximo provecho de tus jugadas y hay promociones que podrían favorecerte, puede que tengas que hacer apuestas rollover. Los beneficios de saber cómo funcionan las apuestas rollover son justamente esto, la posibilidad de aumentar los fondos con los bonos. De esta forma, podemos apostar a más eventos y mercados que si solo apostaremos nuestro propio depósito.

Sin embargo, los contras suelen ser que hay restricciones de tiempo, de cuotas, en relación a otros bonos, etc. En este artículo esperamos que no tengas problemas en aplicar la información de cómo funcionan las apuestas rollover y puedas aprovechar los bonos.

Conclusión sobre qué es el rollover

Para concluir, el rollover significa la cantidad de veces que es necesario apostar un monto determinado. Comúnmente aparece como requisito para bonificaciones y promociones, sumado a otros requerimientos de tiempo, cuotas mínimas, etc.

A su vez, vimos que existen diferentes tipos de rollover a analizar para entender mejor cómo funcionan las apuestas rollover. Además, revisamos cómo funcionan los bonos de bienvenida junto con algunas estrategias y recomendaciones.

Por último, ejemplificamos y comentamos algunas de las casas de apuestas más confiables en Chile. En este punto, resaltamos que como jugadores responsables debemos siempre estar atentos a la legalidad y confiabilidad de los operadores. Además, manejar el bankroll y llevar registro de nuestros movimientos para estar siempre en control de nuestro juego.

FAQs sobre qué es el rollover

¿Qué es el rollover?

El rollover es el número de veces que debes apostar un monto dado, generalmente para cumplir con un requisito de bono o promoción.

¿Cómo se calcula el rollover?

El rollover se calcula multiplicando el número de rollover (x2, x3, x4, etc.) por el monto a apostar (puede ser del depósito, del bono o ambos).

¿Qué es el RolloverPuedo acceder a las ganancias sin haber cumplido el rollover?

Cada casa tiene diferentes términos y condiciones, que a su vez pueden variar. Sin embargo, en la gran mayoría cumplir con el rollover es indispensable para retirar cualquier ganancia relacionada al bono.