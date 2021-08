Inter de Milán vs Dinamo Kiev | Horario y dónde ver EN VIVO a Arturo Vidal en un partido de pretemporada

Inter de Milán se prepara de cara al inicio de la Serie A como flamante campeón, claro que la crisis económica tiene a los nerazzurros desprendiéndose de varias figuras. Este sábado jugarán un amistoso con el Dinamo de Kiev.

La realidad del Inter es compleja, ya que jugadores como Achraf Hakimi y Romelu Lukau se fueron del club dejando un vacío importante, al que podría sumarse Lautaro Martínez. En medio de esto, los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez buscan hacerse un espacio en los dirigidos por el nuevo DT, Simone Inzaghi.

Mientras al Maravilla aún lo siguen las lesiones y no estará disponible para este partido y posiblemente tampoco para el inicio del Calcio, el King no tiene un puesto asegurado en el XI titular y deberá remar de atrás para ser importante en los nerazzurros.

El ex AC Milan, Hakan Çalhanoğlu, y Edin Dzeko que aún no se confirma serían las caras nuevas de este Inter de Milán. Además de revalidar el Scudetto, el cuadro italiano tiene el desafío de la Champions League en esta temporada luego de no poder clasificar a octavos en las últimas dos ediciones.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Dinamo de Kiev?

Inter de Milán vs Dinamo de Kiev jugarán este sábado 14 de agosto a las 12:30 PM de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Inter de Milán vs Dinamo de Kiev?

El partido de Inter de Milán vs Dinamo de Kiev será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Dónde ver en vivo a Inter de Milán vs Dinamo de Kiev?

Si buscas un link para ver en vivo Inter de Milán vs Dinamo de Kiev, podrás hacerlo en ESPN Play.