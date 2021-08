El técnico interino de los azules no escondió su alegría por el nivel que ha alcanzado el equipo desde su llegada. No ha visto refuerzos ni ha conversado sobre su continuidad.

Universidad de Chile pasó de estar viviendo una crisis con Rafael Dudamel a meterse en la pelea del Campeonato Nacional. Los azules cambiaron su esquema y han tenido un tremendo repunte de la mano de Esteban Valencia, su técnico interino.

El huevo tomó a algunos de los juveniles de la cantera del bulla y los llevó a ser protagonista del equipo, algo que lo tiene más que feliz. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el DT reconoció que disfruta del buen momento que vive el club.

"Estamos satisfechos, estos dos últimos partidos el equipo desde lo futbolístico ha tenido una mejor respuesta. Uno va buscando en los sistemas y después con los interpretes para el mejor funcionamiento y estos partidos han sido positivos, acompañados de los resultados", lanzó.

Valencia levantó a la U en un mal momento y está en la pelea por el liderato. Foto: Agencia Uno

La eliminación en Copa Chile puso en duda su cargo, pero tardó solo días en dar vuelta la situación. "Fue un golpe duro, lo que quedaba era seguir profundizando la idea, la manera y cómo jugar cada partido. Ya con un tiempo de trabajo el equipo ha dado respuesta y estamos en una situación distinta a la de hace un mes atrás, con la humildad de todos para sumar una buena cantidad de punto y viendo mejoras producto del trabajo".

Para Valencia, una de las claves fue cambiar el chip del plantel tras la salida de Dudamel. "Cada uno de los entrenadores tiene una forma de trabajar y puede o no dar resultados. Entendíamos que el equipo tiene potencial y teníamos que ser capaces de sacarlo a relucir. Estaban contenidos, no se veía una buena expresión futbolística y hemos abierto los espacios para que los jugadores vayan dándonos esas respuestas".

Cambio de esquema y su continuidad

Con Valencia en la banca, la U comenzó a jugar usando a dos delanteros en lugar de tres, lo que a la larga les ha dado frutos. "Sacando uno y poniendo otro en el medio, liberamos a los laterales. Ese era el objetivo al modificar el sistema y nos damos cuenta que el equipo empezó a generar más. Con Católica quizás no se vio tan claro, pero con O’Higgins ya se vio más suelto, más llegada y más posesión. Así se va generando el volumen ofensivo".

"Con Rafael se venía bien en lo defensivo, entendíamos que había que agregar lo otro, en el protagonizar. Hoy hemos encontrado mayor equilibrio de ambas, pero hay que seguir profundizando. Más allá de la situación del rival, logramos imponer nuestro términos y sacamos adelante un buen partido", agregó.

Pero pese a los resultados, desde la U todavía no han hablado con Valencia sobre su continuidad o no al mando del primer equipo ni de reforzar el plantel. "Hoy el objetivo nuestro es encaminar el proceso de transición que vive el club en todo orden de cosas. Los resultados nos han acompañado, entendemos que llegará una persona a definir esas situaciones y hoy, si se nos pide la opinión, no tengan dudas que la daremos para buscar lo mejor".

Finalmente recalcó que no ha estado en contacto con Luis Roggerio. "No he hablado con el nuevo director deportivo. Hemos sabido que ya está siguiendo la interna del club y que eso se le traspasa desde el gerente deportivo. Esperaremos cuando corresponda tener esa comunicación".