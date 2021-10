Universidad Católica derrotó por 3-2 a Santiago Wanderers y quedó a dos puntos de Colo Colo, su próximo rival en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional. Pero más allá del resultado, lo que se llevó todas las miradas fueron las polémicas expulsiones de Germán Lanaro y Fernando Zampedri.

Roberto Tobar le mostró la roja a ambos jugadores por faltas discutibles y que en su informe reconoció. Ahora queda esperar si es que las dos figuras podrán estar disponibles tras la sesión especial del Tribunal de Disciplina este viernes.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Diego Buonanotte se refirió a lo que fue la polémica y le quitó responsabilidad al juez. "Sigo creyendo que Tobar es uno de los mejores, no vamos a descubrir nada. A lo mejor ayer tomo malas decisiones, se equivocó, pero suele pasar. Son seres humanos. No me gusta hablar de los árbitros, prefiero hacerlo por mi equipo".

"No me gusta hablar mucho de los árbitros, solo decir que para mí y creo que para todo el mundo, fueron expulsiones injustas. Ojalá podamos contar con los dos. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer, el planteamiento, lo que quiere Cristián y dejar lo que pasó de lado, con la ilusión y la esperanza de contar con los dos", agregó.

Roberto Tobar tuvo un polémico arbitraje en el choque entre Universidad Católica y Santiago Wanderers. Expulsando a Germán Lanaro y Fernando Zampedri, está en medio de la polémica. Foto: Agencia Uno

De hecho, Buonanotte le habla al plantel para olvidar todo. "Si vamos a lo futbolístico, tenemos que dejar de lado el árbitro, pensar en nosotros y en nuestra herramientas para llevarnos los tres puntos de esa canchadifícil y que nos dejaría en una posición hermosa para lo que resta de torneo".

El clásico que se viene

Más allá de lo que pase con Lanaro y Zampedri, Universidad Católica debe enfocarse en el partido clave que tiene este domingo ante Colo Colo. Los Cruzados buscan dar el golpe en el Monumental para saltar al liderato de cara a las seis fechas que quedarán por delante.

"Estudiamos al rival, miramos sus partidos, sabemos sus jugadores y su velocidad, pero nos enfocamos en nuestras virtudes y lo que venimos haciendo en estos partidos. Marcamos un camino, volvimos a nuestra senda (...) Podemos estar unos puntos abajo, pero si queremos seguir haciendo historia, tenemos que aganar sea donde sea y contra el rival que sea", señaló el argentino.

Al ser consultado por el conocimiento que tiene Gustavo Quinteros con el plantel de la UC, Buonanotte se sinceró. "Nos conoce y nosotros a él, al rival. Vemos los videos, todos nos conocemos y sabemos lo que puede entregar cada uno. Pero entrando a la cancha, el jugador hace algo distinto y todo se fue a la borda. Esto es fútbol, se puede estudiar, pero en la cancha está la impronta que te desacomoda por completo".

El partido definirá no solo quién se queda con el liderato, sino también quién queda mejor parado para la recta final. Eso sí, para el mediocampista no define al campeón. "Falta, pero está claro que es un partido super importante. Además de clásico peleamos la punta. Es clave, pero no define nada todavía"

Finalmente no respaldó los dichos de algunos jugadores, que están con el lema Contra todo y contra todos tras la polémica. "No soy así. Siempre intenté manejarme de otra forma, no culpo, no. Lo que pasó ayer fue injusto, erróneo, las expulsiones fueron mal cobradas y nos vimos perjudicados, pero no me gusta entrar en conflictos ni en un ambiente donde no me siento cómodo. Soy jugador que puedo decir que fue injusto y ojalá se resuelva para contar con los jugadores el domingo", cerró.